دقت پلیس برای کاهش سرقت خودرو بیشتر شود

به گزارش خبرنگارمهر، عبدالرضا رحماني فضلي روز پنج شنبه در حاشيه همايش ملي" پليس، مديريت کيفيت و تعالي سازمان" در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه خوشبختانه امروز نيروي انتظامي از نظر علمي، عملياتي، ساختار و تجهيزات در سطح مطلوبي قرار دارد، گفت: با گزارشاتي که امروز در اين همايش مشاهده کردم و نيز نمايشگاهي که در حاشيه اين همايش برگزار شده، نشان از آمار رضايتمندي مردم در حوزه امنيت اجتماعي دارد.

وي با اشاره به اينکه رويکرد امروز پليس، جامعه محوري است، افزود: امروز امنيت اجتماعي، فرهنگي، سياسي و غيره براي مردم بسيار مهم است و دولت نيز سعي مي کند در راه برقراري و تقويت هرچه بيشتر اين مقوله مهم بشري حضوري دائمي و مستمر داشته باشد. البته بايد در اين مسير تبادل نظر صورت گيرد و براي شکوفايي هرچه بيشتر امنيت، امکانات، اختيارات و مباحث مالي همواره مد نظر باشد.

رحماني فضلي در خصوص ناامني خودروهاي داخل کشور و در نهايت سرقت آنها، گفت: وزارت صنايع و گمرک بايد براي مجوز ورود خودروها توجه لازم را داشته باشند. پليس نيز بايد دقت بيشتري داشته باشد چراکه اين مسئله دغدغه همه مسئولان و مردم است.

به گفته وي، در سرقت خودروها شاهد روند کاهشي هستيم البته بايد تعامل ميان ناجا، وزارت صنايع و معادن و گمرک پررنگ تر شود.