قرعه استراحت صبای قم در هفته دوازدهم/ سرمربی صبا ناظر دیدار ثامن و نیروی زمینی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته اول از دور برگشت بازی‌های دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور هفته پایانی بهمن ماه برگزار می‌شود اما نماینده استان قم در لیگ برتر هندبال با قرعه استراحت رو به رو شده است.

هندبالیست های صبای قم که از آغاز لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور تا کنون بین سه تیم انتهایی جدول رده بندی هستند، نیم فصل اول این رقابت ها را که آبان ماه به پایان رسید با کسب تنها یک پیروزی، یک تساوی و البته ثبت هشت باخت در کارنامه خود پشت سر گذاشتند و حالا باید به 10 بازی باقی مانده فکر کنند تا بلکه از انتهای جدول رده بندی لیگ برتر جدا شوند.

این در حالی است که صبای قم در هفته دوازدهم باید استراحت کرده و نظاره گر دیدار تیم‌های دیگر حاضر در لیگ برتر به خصوص حریف هفته سیزدهم خود یعنی نیروی زمینی تهران باشد، زیرا بازی هفته دوم دور برگشت بین صبای قم و نیروی زمینی تهران برگزار خواهد شد.

صبای قم در حالی در شروع دور برگشت لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور بازی نمی‌کند که امیرحسین صفوی سرمربی این تیم قصد دارد این هفته از نزدیک دیدار حساس نیروی زمینی تهران و ثامن الحجج سبزوار را به صورت جدی زیر نظر بگیرد تا شناخت کاملی نسبت به حریف هفته سیزدهم تیمش پیدا کند.

هندبالیست های صبای قم در هفته دوم از دور برگشت مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور باید در خانه خود از تیم هندبال نیروی زمینی تهران پذیرایی کند به همین خاطر امیرحسین صفوی سرمربی این تیم به تهران می‌رود تا با حضور در سالن فدراسیون هندبال از نزدیک بازی زمینی تهران و ثامن الحجج سبزوار را زیر نظر بگیرد و البته دلش می‌خواهد که نیروی زمینی در این دیدار متوقف شود تا فاصله صبا و رقیب تهرانی در بالای جدول رده بندی کاهش پیدا نکند.

در جدول رده بندی لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور در حال حاضر تیم هندبال صبای قم با کسب 3 امتیاز از 10 بازی در مکان نهم جدول رده بندی 11 تیمی لیگ برتر ایستاده است در حالی که تیم نیروی زمینی تهران نیز با همین تعداد امتیاز و البته با تفاضل گل کمتر در مکان دهم جای دارد و تیم هندبال کاسپین قزوین با 2 امتیاز پائین تر از آنها در مکان آخر و یازدهم رده بندی لیگ برتر هندبال قرار گرفته است.