چهار مركز مشاوره با رويكرد اسلامي در كشور تاسیس شده است/ خدمات رايگان برای تمام شهرها و روستاها

رقيه جعفري در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: امسال و سال گذشته در مجموع چهار مركز مشاوره با رويكرد اسلامي در سطح كشور داير شده كه البته با توجه به نياز گسترده‌ جامعه، كافي نبوده و به همين جهت، سازمان بهزيستي، ارتقاي مراكز مشاوره‌ فعلي را به شكل مطلوب و تلفيقي در دستور كار گذاشته است.

وي عنوان کرد: در اين طرح، كارشناسان مراكز مشاوره‌ فعلي، در 9 كارگاه آموزشي در طول سال، با جديدترين رويكردهاي روان‌شناسي در دنياي امروز آشنا شده و نقد اسلام را نسبت به آنها فرا مي‌گيرند.

جعفری ابراز کرد: در پايان اين 9 كارگاه، شركت‌كنندگان با ديدگاه اسلامي در مورد مشاوره آشنا و اصول مشاوره با رويكرد اسلامي را فرامي‌گيرند.

كمبود تأسيس مراكز مشاوره‌ اسلامي در كشور

وي در خصوص كمبود تأسيس مراكز مشاوره‌ اسلامي در كشور گفت: به جهت اينكه شرايط تأسيس اين گونه مراكز خيلي خاص است و افراد كمي در كشور هستند كه اين شرايط را داشته باشند، فعلا ارتقاي مراكز مشاوره‌ فعلي در دستور كار قرار گرفته است.

جعفری در زمينه‌ شرايط تأسيس مراكز مشاوره اسلامي گفت: مؤسس اين مراكز بايد علاوه بر مدارك روان‌شناسي معتبر، داراي مدرك سطح دو حوزه بوده و علاوه بر اين يك مصاحبه‌ تخصصي هم با وي انجام مي‌شود كه توان ارائه‌ مشاوره‌ وي، ارزيابي شود.

كارشناس دفتر مشاوره و امور روان‌شناختي سازمان بهزيستي كشور ادامه داد: به همين جهت، تعداد داوطلبان تأسيس اين گونه مراكز، نسبت به نياز جامعه، كافي نيست.

وي افزود: با اجراي طرح ارتقاي مراكز مشاوره فعلي، كه در دست انجام است، مراكز مشاوره مي‌توانند براي مراجعيني كه باورهاي ديني را بر باورهاي روان‌ شناسي مرسوم ترجيح مي‌دهند و يا تمايل دارند كه از رويكرد اسلامي در مشاوره‌ بهره‌ مند شوند، از روش‌هاي اسلامي استفاده كنند.

خدمات تقريبا رايگان مشاوره‌اي برای تمام شهرستان‌ها روستاها

جعفری همچنين در زمينه‌ مركز دولتي مشاوره‌ تلفني بهزيستي گفت: در حال حاضر در 31 استان كشور، اين مراكز فعال هستند و بهزيستي در نظر دارد تا پايان سال جاري، سامانه‌هاي تلفني دولتي را به شكلي ارتقا دهد كه تمام شهرستان‌ها و حتي روستاها بتوانند به اين سامانه دسترسي داشته و از خدمات تقريبا رايگان مشاوره‌اي بهره‌مند شوند.

كارشناس دفتر مشاوره و امور روان‌شناختي سازمان بهزيستي كشورعنوان کرد:‌ البته اپراتورهاي اين مراكز محدود بوده و متقاضيان امكان تماس فوري با اين مراكز را ندارند اما در سال‌هاي آينده، با تغييراتي كه در زمينه‌هاي سخت‌افزاري و نيروي انساني آنها ايجاد مي‌شود وضعيت بهتر خواهد شد.

وي اظهار کرد: البته مشاوره‌ تلفني از طريق مراكز غير دولتي هم فراهم است و هزينه‌ اين مشاوره نيز در قبض تلفن مشاوره‌ گيرندگان محاسبه مي‌شود.

كارشناس دفتر مشاوره بهزيستي كشور همچنين از يك طرح نظارتي بر مشاوره‌ تلفني در مراكز دولتي و خصوصي خبر داد و گفت: طرح سوپروايزر مشاوره‌ تلفني در دست بررسي است كه كار نظارت بر مراكز مشاوره تلفني را بر عهده خواهد داشت و كيفيت خدمات مشاوره‌ تلفني را نظارت مي‌كند.