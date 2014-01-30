جهار کتابخانه در سایت های مسکن مهر مازندران احداث می شود

محمد اسماعیل امامزاده در حاشیه معارفه رئیس کتابخانه های عمومی نور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احداث کتابخانه در سایت های مسکن مهر بالای هزار و 500 نفر جمعیت چهار شهر استان برنامه ریزی شده است.

وی اظهار داشت: از دیگر اقدامات کتابخانه ها جهت دسترسی آسان به فن آوری های نوین، ایجاد کتابخانه های دیجیتال بوده است که در نخستین مرحله مالکیت حدود 10هزار عنوان کتاب از مولفین خریداری شد که شش هزار عنوان آن دیجیتال شد و چهار هزار عنوان دیگر تا پنج ماه آینده دیجیتال می شود که علاوه بر آن کتاب های دیجیتال مختلف تهیه و وارد کتابخانه می کنیم.

وی با اعلام 530 دستگاه رایانه موجود در کتابخانه های استان بر افزایش تعداد رایانه ها وتقویت فن آوری اطلاعات در کتابخانه های استان تاکید کرد تا در فضای مجازی مراجعه کنندگان امکان دسترسی به اطلاعات را داشته باشند.

امام زاده تصریح کرد: در حال حاضر 99 کتابخانه عمومی با یک میلیون و 500 هزار نسخه کتاب وتعداد104 هزار و 500 نفر اعضای کتابخانه دراستان وجود دارد.

وی همچنین گفت: 50 کتابخانه در استان در حال احداث است که حدود 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که 40 کتابخانه مربوط به محدوده روستاهای استان است که برای اتمام این کتابخانه ها 15 میلیارد تومان هزینه نیاز است ولی مجموعه اعتبارات ما دو میلیار دو 150میلیون تومان است.

سید آقا بزرگ حسینی رئیس سابق اداره کتابخانه شهرستان نور، نیز با اشاره به کارهای فرهنگی کتابخانه، به تشکیل چهار انجمن ادبی در شهرستان اشاره کرد و گفت: همچنین در قسمت عمرانی کتابخانه های شهرستان، ایجاد کتابخانه ها در روستاهای شیرکلا، کاسگر محله،جوربند،عباسا،آهودشت و ایزدشهر با اهدای زمین از طرف خیرین و کمک آنها انجام شد.