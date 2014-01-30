اولین فرماندار دولت یازدهم در اردبیل منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تودیع و معارفه فرماندار جدید شهرستان اردبیل که صبح پنجشنبه برگزار شد، سرپرست جدید فرمانداری مرکز استان قبول مسئولیت در نظام اسلامی ایران را سنگین توصیف کرد و گفت: دولت جدید در شرایطی پا به عرصه گذاشت که مردم آخرین امیدهای خود را از دست داده بودند، اما با خلق حماسه سیاسی این امیدو دوباره متولد شد.

جواد پاریاد زنجانی با اشاره به مسئولیت های گذشته خود افزود: مسیری که از جبهه ها آغاز شده بود با ورود به فعالیت های اجتماعی و حضور در شورای شهر اردبیل تداوم یافت و امروز در عرصه جدید خدمتگزاری تلاش خواهم کرد که وظیفه و دین خود را به مردم انجام دهم.

وی ترک شورای چهارم و انتخاب به این سمت را عهدشکنی به مردم ندانست و تاکید کرد که همواره همراه شورا و کنار اعضاء این پارلمان محلی در خدمت خواهم بود و این خدمتگزاری با توجه به جمعیت 40 درصدی استان در مرکز استان سنگین تر نیز شده است.

فرماندار جدید اردبیل با تاکید بر فعالیت بیشتر در حوزه های عمران و آبادانی، اقتصادی، رفاه و امنیت و... به هشت سال کارنامه شورا و حضور سه دوره ای خود در این نهاد اشاره کرد و یادآور شد: در این مدتذره ای مسایل سیاسی را وارد بحث های شورا مکردیم و این روند در فرمانداری نیز تداوم خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در حفظ و بکارگیری نیرو نیز سلیقه های سیاسی در این مجموعه اعمال نخواهد شد، ادامه داد: نباید با ورود به بحث ها و تسویه حساب های سیاسی باعث تخریب اشخاص و آبروریزی برخی شد و به سیستم و نظام لطمه وارد کرد.

زنجانی هدف خود را ایجاد آرامش حتی در دورترین منطقه مرکز استان عنوان کرد و متذکر شد: بعد از تحقق حماسه سیاسی باید در راستای باید در جبهه حماسه اقتصادی تلاش کرد و در این راستا تعامل و همکاری را با تمام نهادها و سازمان ها توسعه خواهیم داد.

فرماندار سابق اردبیل نیز در این مراسم برگزاری مطلوب انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و تحقق حماسه سیاسی را از مهمترین اقدامات خود در طول یک سال تصدی این پست برشمرد و اضافه کرد: این انتخابات پاسخ ملت ایران به تمام هجمه های دشمنان بود.

کاظم دبیر با بیان اینکه در این انتخابات به هیچ عنوان اجازه اعمال سلیقه های سیاسی داده نشد، تاکید کرد: کارنامه فرمانداری اردبیل به عنوان مجری انتخابات امسال کاملا شفاف و روشن بود.