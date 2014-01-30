سبک زندگی اسلامی نیازمند بسترسازی مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی صبح پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: در سبک زندگی اسلامی به رعایت حقوق شهروندان در جامعه از نگاه دین بسیار تاکید شده است.

لطفی اظهار داشت: در راستای گسترش زندگی اجتماعی باید بسیار کار شود و این رسالتی است که به نوعی بر عهده همه احاد جامعه است.

وی به کارگیری سبک زندگی اسلامی را یکی از مباحث مهم در مشکلات عاطفی خانواده ها در جوامع امروز دانست و اذعان داشت: نگاه دین به رابطه درون خانواده در هر نقشی که فرد در خانواده به عنوان پدر، مادر و یا فرزند بر عهده دارد در جهت ایجاد فضای گرم و صمیمی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

لطفی بیان کرد: تاخیر در جلسات دستگاهای اداری تضییع حقوق دیگر افراد حاضر در جلسه محسوب می شود و شرعا مجاز نیست.

وی اذعان کرد: ما شرعا به نادیده گرفتن حق دیگران مجاز نمی باشیم زیرا وقت افرادی که به موقع در جلسه حاضر شده اند، در این بین پایمال خواهد شد.

وی ادامه داد: غیبت کردن، قدرنشناسی از زمان و موهبت های الهی یکی از ایرادات وارده به افراد در جوامع امروزی است که با پیروی و الگو برداری از سبک زندگی اسلامی در روند زندگی شخصی این مشکلات در دراز مدت برطرف خواهد شد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور قرائت چند صفحه از قرآن مجید را در هر روز، یکی از عوامل موثر در آرامش روح و روان و تاثیر گذار در کسب موفقیت در زندگی روزانه دانست و تصریح کرد: اختصاص ساعاتی از زندگی هرچقدر اندک به مطالعه تفسیر قرآن فکر انسان را در جهت رفع مشکلات پیش رو روشن خواهد کرد.