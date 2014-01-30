شهردار جدید سرپل ذهاب مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه صبح امروز اعضای شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب، پس از مشورت و رای گیری، علی قطره ای را به عنوان شهردار جدید این شهرستان غربی انتخاب کردند.

قطره ای پیش از این مسئول امور مالی شهرداری سرپل ذهاب را برعهده داشته است.

پیش از این ابراهیم شهبازبیگی تا مرداد ماه سال جاری مدیریت شهری سرپل ذهاب را برعهده داشت که پس از استعفای وی، حشمت دوستی به عنوان سرپرست امورات شهردارذی را انجام می داد.

در جلسه انتخاب شهردار سرپل ذهاب، از فرآیند تایید شهردار جدید از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح سخن به میان آمد تا قطره ای هرچه سریعتر کار خود را به عنوان شهردار آغاز کند.

در این جلسه همچنین ابراز امیدواری شد تا پس از این، فعالیت های عمرانی و خدماتی در راستای آبادانی شهر، زیبا سازی و اجرای مبلمان شهری سرعت بگیرد.