جنتی برای قالیباف هدیه فرستاد/ رقص شادمانه پوراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از سازندگان سالن‌های سینما شامگاه شامگاه چهارشنبه 9 بهمن با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الله ایوبی معاون وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی، مدیران سینمایی و سینماگران در هتل لاله تهران برگزار شد.

در این برنامه از تعدادی از سازندگان سینما در کشور تقدیر به عمل آمد که در این میان از محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز تشکر شد که لوح و هدیه وی را هادی منبتی مدیرعامل موسسه تصویر شهر دریافت کرد.

مجری برنامه از قالیباف به خاطر ساخت سینما در کشور تشکر کرد و گفت که خوب است که پول‌های شهرداری در راه فرهنگ و هنر خرج شود که منبتی با ذکر این جمله که ما در شهرداری امانتدار پول‌های مردم هستیم نه صاحب آن، جوابش را داد.

در ادامه این برنامه، مراسم رونمایی از آثار منتخب مسعود کیمیایی، کیومرث پوراحمد و زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور با حضور کیمیایی، پوراحمد و همسر ملاقلی‌پور انجام شد.

کیومرث پوراحمد در هنگام رونمایی از منتخب آثار خود که در قالب سی‌دی توسط موسسه رسانه های تصویری آماده شده است به شوخی با پارچه‌ای که روی آثارش بود و در حضور وزیر ارشاد، رقص دستمال انجام داد و گفت: افتخار می‌کنم که در کنار همسر رسولِ همیشه عصبانی و همیشه دوست داشتنی سینمای ایران و استادی که از او یاد گرفتم که در ایران می توان فیلم خوب ساخت یعنی استاد کیمیایی، قرار گرفته‌ام.

وی به شوخی به اصطلاح مرسوم «روحانی مچکریم» اشاره کرد و افزود: روزی که ایوبی به سازمان سینمایی رفت و افرادی چون رضاداد و بهشتی در کنارش قرار گرفتند فهمیدیم که حرف‌های جنتی راست بوده و او آمده تا وضعیت سینما بهتر شود و از این که امروز می بینیم که اشغالگران پس نشسته و خانه سینما متعلق به سینماگران است، بسیار خوشحالیم.

حسین مسافرآستانه کارگردان تئاتر و رییس فعلی موسسه رسانه های تصویری در سخنانی کوتاه ضن معرفی کیمیایی، ملاقلی و پوراحمد گفت: موسسه رسانه های تصویری علاوه بر فعالیت‌های ذاتی خود یعنی تهیه، تولید و ارائه آثار سینمایی روز ایران برای ارائه در منازل، تکلیف مهم دیگری مبنی بر حفظ و جمع‌آوری آثار مهم سینمایی از سینماگران مهم ایران را نیز دارد.

در پایان این مراسم نیز بسته‌های آثار این هنرمند به حاضران در مراسم اهدا شد.

رضا میرکریمی، امیرشهاب رضویان، حبیب ایل‌بیگی، رویا تیموریان، مجید مظفری، فرهاد اصلانی، سروش صحت، اکبر نبوی، اسماعیل خلج، ضیاالدین دری، گوهر خیراندیش، رضا داوودنژاد، ابراهیم اثباتی، نیکی مظفری و تعداد دیگری از اهالی سینما در این مراسم حضور داشتند.

فضای مراسم بسیار صمیمی بود و همه اهالی سینما بر سر میزهای مختلف نشسته و گاه به میزهای همدیگر سر می‌زدند.

حضور بزرگان و و پیشکسوتان سینما هم در سینما قابل توجه بود. همچنین برخی از داوران سی و دومین جشنواره فیلم فجر نیز از حاضران بودند.

در این مراسم از مهدی فضلی (مجتمع سینمایی کوروش)، مسعود سرامی (اصفهان سیتی‌سنتر)، مصطفی هاشمی (پرشین مهرشهر)، حسین مصلح‌نیا (تیراژه)، محمدرضا نجفی (کاپری گرگان)، پرویز اسلامی‌نسب (سیتی‌سنتر قشم)، محی‌الدین صانعی (چارسو)، رامین احمدی (مگامال)، موسی عباسی هاشمی‌مقدم (اریکه ایرانیان)، جمال عادلی (پردیس کیان)، زند اشراقی (پردیس زندگی)، امیرعباس گردان (پردیس‌های سمرقند و باران)، حسین حسینی و علی‌اکبر احرایی (خلیج فارس شیراز)، دلشاد ارشادی (سپنتا) و محمدهادی منبتی (موسسه تصویر شهر) با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.