"زیکو" از مربیگری الغرافه قطر برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال الغرافه سه شنبه شب با نتیجه 2 بر یک در زمین خود مقابل تیم قطر شکست خورد و این شکست باعث شد در رده هشتم لیگ 14 تیمی قطر قرار بگیرد.

زیکو که شش ماه قبل به عنوان سرمربی الغرافه منصوب شده بود، پس از برکناری از سرمربیگری تیم فوتبال الغرافه بر روی صفحه فیسبوک خود نوشت: متاسفانه نتوانستم نتیجه خوبی با الغرافه کسب کنم و باید بگویم همه کسانی که در باشگاه بودند رابطه خوبی با من داشتند. اکنون زمان آن است که به برزیل برگردم و در کنار خانواده‎ام باشم.

زیکو که سابقه مربیگری تیم‎های ملی ژاپن و عراق را هم در کارنامه دارد، با الغرافه 5 پیروزی کسب کرد، در 6 بازی مساوی کرد و در 6 بازی هم شکست خورد.