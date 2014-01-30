فضای سرد سینماهای تبریز با حضور مردم گرم می شود/ 10 بهمن روز آشتی دوباره مردم با سینما

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به سایه سنگین بی مهری مردم بر سینماها که باعث خالی ماندن صندلی ها برای تماشای فیلم شده بود برای آشتی دوباره مردم با سینما طرح یک روزه ای تحت عنوان "سینما سلام" اجرا مي شود و براساس دعوت سازمان سینمایی، مردم تبريز امروز به مدت یک روز همزمان با استان های دیگر کشور میهمان سینماهای کشوردر اين کلانشهر خواهند بود.

بر اساس این گزارش، اجرای این طرح که يك حرکت مثبت فرهنگی است، موجب ایجاد انگیزه در مخاطبان و خانواده ها شده و زمینه تماشای فیلم برای همه‌ی مردم را فراهم می کند و باعث نشاط بخشی فرهنگی بین مردم جامعه به خصوص جوانان و تقویت جایگاه سینما و تشویق عموم به حضور در سینما برای بهره گیری از آخرین تولیدات سینمایی و خلاقیت هنرمندان می شود.

10بهمن تمام سینماهای کلانشهر تبریز رایگان است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در گفگو با خبرنگار مهر از رایگان بودن یک روزه تماشای فیلم های سینمایی در سینماهای کلانشهر تبریز خبر داد و افزود: به دلیل ارتقای جایگاه سینماها در بین مردم، 10 بهمن همه ی سینماهای تبریز رایگان است و در آنها بلیط فروشی صورت نمی گیرد.

علی داننده در خصوص هدف برگزاری طرح آشتی مردم با سینما گفت: این حرکت فرهنگی موجب ایجاد انگیزه در مخاطبان شده و زمینه تماشای فیلم برای همه مردم فراهم می شود.

وی با بیان اینکه برای ارتقای جایگاه جشنوراه باید تمامی دستگاه های اجرایی همکاری لازم را داشته باشند، خاطر نشان شد: برگزاری این جشنوراه مختص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیست و همکاری تمامی سازمان ها و مردم را در فرآیند برگزاری، نقد های منصفانه فیلم و آماده سازی فضای براي توليد و اكران فیلم می طلبد.

مردم آذربایجان شرقی میهمان سینماهای کلانشهر تبریز

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی گفت: همزمان با ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی ایران، مردم آذربایجان‌شرقی به صورت رایگان از فیلم‌های در حال اکران سینماها دیدن می‌کنند.

وی اظهار داشت: این برنامه از سری برنامه‌های جشن "سینما سلام" است که از سوی سازمان سینمایی کشور برگزار می‌شود و حضور برای اقشار مختلف مردم در سینماها رایگان است.

وی افزود: "سینما سلام" اقدامی مناسب برای آشتی مردم با سینما است و بر اساس این طرح مردم به دعوت سازمان سینمایی میهمان سینماهای کشور هستند.

آرمند همچنین در ادامه گفت: این حرکت فرهنگی موجب ایجاد انگیزه در مخاطبان شده و زمینه تماشای فیلم را برای همه‌ی مردم فراهم می كند.

وی افزود: این برنامه با هدف نشاط بخشی فرهنگی بین مردم جامعه به خصوص جوانان و تقویت جایگاه سینما و تشویق عموم به حضور در سینما برای بهره گیری از آخرین تولیدات سینمایی و خلاقیت هنرمندان برگزار می شود..

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی، از عموم مردم و همچنین هنرمندان دعوت کرد تا با حضور پر رونق خود از جشن سینمای ایران استقبال کنند.

گفتنی است در حال حاضر، فیلم سینمایی "اکباتان" به کارگردانی "مهرشاد کارخانی"، "خسته نباشید" به کارگردانی "افشین هاشمی" و "محسن قرائی"، "گناهکاران" به کارگردانی "فرامرز قریبیان"، "ابرهای ارغوانی" به کارگردانی "سیامک شایقی"، "بشارت به شهروندان هزاره سوم" به کارگردانی "محمدهادی کریمی"، "نازنین" به کارگردانی "مهدی گلستانی"، "بوی گندم" به کارگردانی "محمدرضا خاکی" و "عملیات مهدکودک" به کارگردانی "فرامرز اژدری" در سینماهای شهر در حال اکران است.

برگزاری این جشنواره ها و طرح هایی با عنوان آشتی دوباره مردم با سینما موجب فرهنگسازی سینما رفتن و تشویق مردم برای ارتباط موثرتر با هنر هفتم می شود.

حوزه‌ی سینما با توجه به ویزگی های منحصر بفرد و جلوه‌های بصری و هنری قدرتمند خود تاثیرگذاری بیشتری بر مخاطبان دارد و از این رو باید از لحاظ محتوایی غنی باشد، امید است با اجرای طرح هایی سبب آشتی دوباره مردم با سینما شده و شاهد روز افزون نشاط فرهنگی در جامعه و در خانواده ها باشیم.

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گزارش از زهرا ناصران