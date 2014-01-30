به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح پنجشنبه در نشست بررسی سند راهبردی توسعه تعامل نفت و استان بوشهر اظهار داشت: حضور دکتر طالبیان مشاور وزیر نفت اهمیت بسیار زیادی برای تعامل استان بوشهر و صنعت نفت در جغرافیای استان دارد و یک نقطه قوت است که مسائل اجتماعی و فرهنگی در وزارت نفت را به خوبی می‌بینند.

وی تاکید کرد: با توجه به این که وزارت نفت این احساس را دارد که باید تعامل لازم را برای توسعه استان بوشهر داشته باشد ما نیز وظیفه داریم که با جدیت حمایت کنیم تا شاهد دستیابی به اهداف مثبت و مورد نظر باشیم.

استاندار بوشهر تصریح کرد: نقطه ضعف صنعت نفت در تعامل با نواحی میزبان این است که از حیث زیرساخت‌ها کارهای بسیار زیادی صورت گرفته است ولی این کارها با رویکرد اجتماعی نبوده است.

در تدوین سند راهبردی منطقه ویژه و طرح آمایش موازی‌کاری نشود

وی اضافه کرد: نفت وارد جغرافیای استان بوشهر شده است و طرح‌های بسیار خوبی را در استان اجرا کرده است که این طرح‌ها می‌تواند درآمد ملی را افزایش دهد که استان نیز وظیفه دارد حمایت لازم را داشته باشد.

سالاری ادامه داد: رویکر جدید وزارت نفت در توسعه نواحی میزبان خیلی موثرتر و جدی‌تر است و به دنبال تحقق نگاه توسعه پایدار در این مناطق هستند.

وی افزود: توسعه استان بوشهر با نفت و صنایع مربوطه برای هر دو طرف دارای اهمیت است و امروز خوشحالیم که می‌بینیم که این مسیر جایگاه خود را پیدا کرده است.

استاندار بوشهر در ادامه خاطرنشان ساخت: باید تلاش کنیم تا در تدوین سند راهبردی منطقه ویژه و طرح آمایش سرزمین شاهد موازی کاری نباشیم.

پیش‌بینی لازم برای توسعه پارس شمالی صورت گیرد

وی بیان داشت: با توجه به اینکه پارس شمالی در اینده نزدیک راه‌اندازی می‌‌شود باید پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشیم تا مشکلاتی که در پارس جنوبی داشتیم را نداشته باشیم.

سالاری با تاکید بر اینکه نباید شاهد تکرار مشکلات در زمینه اسکان کارکنان در منطقه پارس شمالی باشیم، تصریح کرد: سکونت کارکنان رسمی دغدغه نیست بلکه سکونت پیمانکاران و کارکنان پیمانی آنها دغدغه است.

وی اضافه کرد: به عنوان مقال در بردخون شاهد راه‌اندازی پارس شمالی خواهیم بود و اگر پیش‌بینی این باشد که جمعیت این شهر چهار برابر می‌شود، باید از هم‌اکنون جوانب کار را ببینیم و سرریز جمعیت را لحاظ کنیم.

استاندار بوشهر تاکید کرد: اگر تعامل بین نفت و استان بوشهر نباشد، هر دو طرف لطمه می‌بینند و در حال حاضر هم استان و هم نفت آماده این تعامل هستند.

