سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب هیئت وزیران منطقه ویژه اقتصادی زاگرس، سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب شد.

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 9/10/1392 بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) ماده (1) و بند (الف) ماده (3) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384 ـ و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب کرد تا سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب از سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه به شرکت منطقه ویژه اقتصادی زاگرس تغییر یابد.

براساس این مصوبه، مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب از (850) هکتار به (143) هکتار کاهش می یابد.

این مصوبه در تاریخ 8/11/1392 با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.