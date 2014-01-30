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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۵

شجاعي در گفتگو با مهر:

واحدهای صنفی همدان 184 هزار و 215 مرتبه بازرسی شدند

واحدهای صنفی همدان 184 هزار و 215 مرتبه بازرسی شدند

همدان - خبرگزاري مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: در 10 ماه امسال 184 هزار و 215 بازرسي از واحد هاي صنفي استان همدان انجام شده كه در مقايسه با سال گذشته تخلف یابي 30 درصد افزايش داشته است.

عليرضا شجاعي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه در 10 ماه امسال 184 هزار و 215 بازرسي از واحد هاي صنفي استان همدان انجام گرفته است، اظهار داشت: در مقايسه با سال گذشته بازرسي ها 29 درصد افزايش داشته است.

وي با بيان اينكه ميزان تخلف يابي در مقايسه با سال گذشته 30 درصد افزايش داشته است، عنوان كرد: گران فروسي، عدم درج قيمت و عدم صدور فاكتور مهمترين تخلف ها بوده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بيان اينكه طبق گزارش ستاد خبري دو هزار و 720 تلفن مردمي در 10 ماه امسال دراستاي رسيدگي به تخلفات انجام شده است، بيان كرد: هزار و 635 مورد بازرسی نيز به طور حضوري صورت گرفته است.

شجاعي با بيان اينكه در 10 ماه امسال چهار هزار و 455 مورد پرونده در این زمینه تشكيل شده است، ادامه داد: ارزش ريالي پرونده ها 105 ميليارد و 721 ميليون و 694 هزار و 36 ريال است.

وي با بيان اينكه ميزان راي صادر شده از سوي تعزيرات حكومتي 42 ميليارد و 299 ميليون و 793 هزار و 236 ريال بوده است، عنوان كرد: از 456 ناظر افتخاري فعال در 10 ماه امسال بيش از 800 گزارش اعلام شده است.

کد مطلب 2224864

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