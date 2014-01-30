واحدهای صنفی همدان 184 هزار و 215 مرتبه بازرسی شدند

عليرضا شجاعي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه در 10 ماه امسال 184 هزار و 215 بازرسي از واحد هاي صنفي استان همدان انجام گرفته است، اظهار داشت: در مقايسه با سال گذشته بازرسي ها 29 درصد افزايش داشته است.

وي با بيان اينكه ميزان تخلف يابي در مقايسه با سال گذشته 30 درصد افزايش داشته است، عنوان كرد: گران فروسي، عدم درج قيمت و عدم صدور فاكتور مهمترين تخلف ها بوده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بيان اينكه طبق گزارش ستاد خبري دو هزار و 720 تلفن مردمي در 10 ماه امسال دراستاي رسيدگي به تخلفات انجام شده است، بيان كرد: هزار و 635 مورد بازرسی نيز به طور حضوري صورت گرفته است.

شجاعي با بيان اينكه در 10 ماه امسال چهار هزار و 455 مورد پرونده در این زمینه تشكيل شده است، ادامه داد: ارزش ريالي پرونده ها 105 ميليارد و 721 ميليون و 694 هزار و 36 ريال است.

وي با بيان اينكه ميزان راي صادر شده از سوي تعزيرات حكومتي 42 ميليارد و 299 ميليون و 793 هزار و 236 ريال بوده است، عنوان كرد: از 456 ناظر افتخاري فعال در 10 ماه امسال بيش از 800 گزارش اعلام شده است.