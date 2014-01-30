تأمین منابع مالی برای حمایت از نوآوران و پژوهشگران در بخش صنعت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری استان البرز صبح پنجشنبه در مرکز خدمات سرمایه گذاری با حضور رییس سازمان امور اقتصادی و برخی از مدیران این مجموعه برگزار شد.

کیومرث امیری در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: مراکز دانش بنیان مجموعه های تاثیرگذاری برای کارآفرینی و توسعه تولید و فناوری در کشور به حساب می آیند و برای تحول در بخش اقتصاد البرز تقویت واحدهای دانش بنیان در نگاه نخست برنامه ریزان قراردارد.



وی در ادامه با اشاره به ظرفیت های اقتصادی البرز خاطرنشان کرد: برای سرمایه گذاری در صنایع استان باید به دستاوردهای فناورانه تکیه کرد.



رییس سازمان امور اقتصاد و دارایی البرز یادآور شد: تقویت واحدهای دانش بنیان در سطح استان البرز از طریق سرمایه گذاری برای بالفعل کردن استعدادها و ظرفیت ها ضروری است.

این مسئول اظهار داشت: منابع مالی برای حمایت از نوآوران و پژوهشگران در استان از ضروریات است و باید تلاشمان را در جهت شناسایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در سه حوزه زیست فناوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نانوتکنولوژی داشته باشیم.

امیری در پایان تاکید کرد: برای شناسایی قابلیت ها و چالشهای استان البرز تعیین کارشناسان خبره در سطح دستگاههای اجرایی ضروری دانست.