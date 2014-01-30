118 وسیله شهر بازی در همدان توقیف شده است

فرهاد تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از وظایف اداره استاندارد استان همدان نظارت بر شهربازی های استان و کنترل کیفیت و استاندارد بودن وسایل شهربازی و ایمنی آنها است.

وی با بیان اینکه یکی از مکان هایی که کودکان اوقات فراغت خود را در آن می گذرانند شهر بازی است که با کودکان ارتباط مستقیم دارند، عنوان داشت: ایمنی وسایل بازی و استاندارد بودن آنها از نکات مهمی است که باید در شهر بازی مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل استاندارد استان همدان با اشاره به اینکه در مجموع 180 وسیله شهربازی در استان همدان وجود دارد، بیان داشت: 23 وسیله شهر بازی دارای گواهی ایمنی بوده و 12 وسیله بازی در شهرهای بازی به دلیل استاندارد نبودن جمع آوری شده است.

تیموری با بیان اینکه 118 وسیله شهر بازی در استان همدان توقیف و صورت جلسه شده است، ابراز داشت: این تعداد وسیله بازی به دلیل استاندارد نبودن و نداشتن ایمنی لازم برای بازی کودکان توقیف و جمع آوری شده است.

وی در مورد رسیدگی به شکایات مردمی افزود: در 10 ماه نخست امسال 12 واحد تولیدی به دادگاه معرفی و 113 پرونده واحد صنفی عرضه کالا در دادگاه نیز در حال بررسی است و تعدادی نیز منجر به صدور مجرمیت شده است.

مدیر کل استاندارد استان همدان از اجرای طرح هماهنگی استاندارد در استان همدان خبر داد و گفت: در راستای اجرای این طرح محصولاتی که در استان تولید شده نمونه برداری شده و سپس از لحاظ استاندارد بررسی می شود.

انجام 311 نمونه برداری از محصولات و تولیدات استان همدان

تیموری با اشاره به اینکه در 10 ماه گذشته 311 نمونه برداری انجام شده است، اظهار داشت: از 220 نتیجه رسیده تنها 139 درصد مطابق استاندارد بوده که شامل 63 درصد مطابق با استاندارد و 37 درصد با استاندارد های لازم تطبیق ندارد.

وی در پایان بیان داشت: هر کالا و یا واحد تولیدی که محصولات آن مغایر با استاندارد باشد باید اقدام به رفع ایراد کرده و مشکلات و نواقص محصول را رفع کند.