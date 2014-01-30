به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر طالبیان صبح پنجشنبه در نشست بررسی سند راهبردی توسعه تعامل نفت و استان بوشهر اظهار داشت: حضور دکتر سالاری در استان بوشهر باعث تقویت تعامل و همکاری وزارت نفت و مجموعه استان بوشهر شده است و باید در این مقطع و شرایط حساس، نزدیکی نفت و استان بوشهر را بیشتر کنیم.

وی ادامه داد: تعامل بین نفت و استان بوشهر هم برای پیشرفت استان خوب است اهمیت دارد و هم کمک می‌کند تا وزارت نفت به اهداف خود برسد؛ چرا که مقدرات نفت و استان بوشهر با هم گره خورده است.

مشاور اجتماعی وزیر نفت با اشاره به همکاری‌های خود با استاندار بوشهر در موسسه مطالعات انرژی، تصریح کرد: همکاری‌ها و همفکری‌های بسیار خوبی را در این موسسه با هم داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: هر چقدر ظرفیت و توان در پارس جنوبی داشته باشیم ولی این ظرفیت‌ها با استان بوشهر گره نخورد،‌ ناقص است و باید با اجرای طرح‌های اولویت‌دار زمینه را برای توسعه همزمان نفت و محیط پیرامونی فراهم کنیم.

طالبیان اضافه کرد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شرایط بهتری ایجاد شده است و باید این تعامل و همراهی را برای پیشرفت را با همفکری و همراهی دنبال کنیم.

وی با اشاره به آغاز تدوین سند راهبردی منطقه ویژه پارس، بیان داشت: استان بوشهر باید سه کار را انجام دهد و این سه موضوع برای تعامل بیشتر ضروری است.

ظرفیت‌های علمی و پژوهشی استان بوشهر در اختیار وزارت نفت قرار گیرد

مشاور اجتماعی وزیر نفت افزود: اگر از سوی استان کاری در راستای تعامل نفت و استان بوشهر صورت گرفته است باید اطلاعات مربوط به این کارها را استخراج کرده و در اختیار ما قرار دهند.

وی تحقیق و پژوهش را یکی از راهبردهای بسیار مهم برای پیشرفت و توسعه دانست و خاطرنشان ساخت: استان باید ظرفیت‌های علمی و پژوهشی مورد نیاز را در اختیار ما قرار دهد.

طالبیان تصریح کرد: مشارکت و همراهی و تعامل مجموعه مدیریتی استان بوشهر از جمله مدیران کل و مدیران شهرستانی کمک بسیار زیادی می‌کند تا بتوانیم به اهداف مورد نظر و تعیین‌شده برسیم.

وی افزود: پروژه تدوین سند راهبردی منطقه ویژه پارس دارای 11 بخش است که 11 گروه توانمند برای اجرای آن فعالیت دارند.

مشاور اجتماعی وزیر نفت افزود: طرح جامع مطالعات اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی باید قبل از حضور صنعت انجام شود و پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه صورت می‌گرفت که روش علمی کار به این صورت است.

وی اظهار داشت: این خطای استراتژیک در منطقه ویژه پارس صورت گرفته است و پارس جنوبی بدون این ملاحظات طراحی شد و الان باید بیشتر توان بگذاریم که جبران آن را بکنیم.