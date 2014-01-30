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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۲۶

اژه ای‌:

لیست دارایی‌های بابک زنجانی مشخص شد/ تلاش کردیم فرد دیگری دستگیر نشود

لیست دارایی‌های بابک زنجانی مشخص شد/ تلاش کردیم فرد دیگری دستگیر نشود

دادستان کشور با اعلام مشخص شدن لیست دارایی های بابک زنجانی گفت: امیدواریم شاکی با گرفتن اموال موافقت کند تا به طلبش برسد.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در حاشیه همایش پلیس، مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی اظهار داشت: در مورد پرونده بابک زنجانی چندین متهم و مطلع  موردتحقیق و بررسی قرار گرفتند. تلاش کردیم تا در این پرونده فرد جدیدی دستگیر نشود.

دادستان کشور ادامه داد: متهم لیست اموالش در داخل و خارج کشور را در اختیار ما قرار داده است و برای آن نیز قیمتی را تعیین کرده است. براساس اعلام اولیه این لیست تکافوی میزان بدهی را می کند و امیدواریم شاکی با گرفتن اموال موافقت کرده و بدهی پرداخت شود.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد نرخ دیه گفت: براساس روال هر ساله این موضوع رسیدگی شده و پس از بررسی ها نرخ دیه سال آینده اعلام می شود.

اژه ای همچنین از صدور احکام مربوط به پرونده اختلاس از بیمه ایران خبر داد.

کد مطلب 2224876

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