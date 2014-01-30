اکرمی: اخلاق اساس است نه حاشیه/ سجادپور: کار دیپلمات جاروجنجال نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا اکرمی مشاور فرهنگی رئیس جمهور در دوازدهمین کنگره سالانه حزب مردمسالاری در خصوص اخلاق و حقوق شهروندی، گفت: در منطق اسلام اخلاق اصل و اساس است نه مسئله ای حاشیه ای. اخلاق اساس همه چیز است.

وی با بیان اینکه ما باید در زندگی فردی سیاسی و اجتماعی به اخلاق بها دهیم، اظهار داشت: باید به سمت جامعه ای بشری اخلاقی حرکت کنیم تا حقوق شهروندی رعایت شود.

اکرمی ادامه داد: در مسیر زندگی باید به یکدیگر احترام گذاشته و انصاف معیار و ملاک باشد و آنچه را برای خود می پسندیم برای دیگران هم بپسندیم.

در ادامه برگزاری کنگره، سجادپور که به توصیه ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در این کنگره حضور یافته بود پیرامون دیپلماسی هوشمندانه سخنرانی کرد.

وی در ابتدای سخنانش با تاکید بر اینکه سیاست خارجی یک مسئله فراحزبی و جناحی است، گفت: شاخص های دیپلماسی هوشمندانه را در تحولات سیاست خارجی دولت یازدهم شاهد بودیم. در سیاست خارجی اصول، ارزش ها و هنجارها ثابت است و هیچ گاه تغییر نمی کند.

سجادپور با بیان اینکه شرایط منطقه ای در حال دگرگونی است، گفت: برای تحقق اهداف سیاست خارجی نیاز به هوشمندی داریم. غفلت از بنیادها ممکن است آسیب رسان باشد. درک شرایط موجود کاری فاضلانه است.

مشاور ظریف با تاکید بر اینکه در مسائل سیاست خارجی اجماع ملی و اجماع نخبگان و همچنین جامعه ضروری است، گفت: سیاست خارجی در عین آنکه توسط متخصصان هوشمند اداره می شود اما بدون پشتوانه جامعه امکان پذیر نیست.

سجادپور با بیان اینکه دیپلماسی هوشمندانه نیازمند اجرای حرفه ای است، اظهار داشت: اجرای دیپلماسی هوشمندانه نیازمند آشنایی با مجموعه دانش ها و چارچوب مذاکره در سطح بین المللی است که کاری تخصصی است.

وی ادامه داد: زمانی می توانیم از اجرای حرفه ای صحبت کنیم که تحلیل حرفه ای داشته باشیم. گفتمان کلام حرفه ای بخشی از دیپلماسی هوشمندانه است. دیپلماسی و دیپلمات برای جار و جنجال نیست بلکه برای حفظ نظام سیاسی است.

مشاور وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه اجرای حرفه ای دیپلماسی نیازمند احتیاط است، گفت: دیپلماسی ایران اعتماد به نفسی پیدا کرده است که از مذاکره با قدرت های جهانی باکی ندارد.

وی در ادامه سخنانش به نتایج دیپلماسی هوشمندانه اشاره کرد و گفت: با پشتیبانی مردمی و در نظر داشتن اصول و هنجارها و بنیادها، شاهد تغییر فضای منطقه ای به نفع ایران هستیم و امروز آنهایی که سعی در ایران هراسی داشتند به حاشیه رفته اند.

سجادپور ادامه داد: نتیجه این مسئله تولید امنیت بیشتر برای کشور و احترام عمومی و باز شدن فضاست که دعوت بسیار از مقامات ایرانی نشان از هوشمندی دیپلماسی ایرانی است.