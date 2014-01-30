سه محموله کالای قاچاق در لرستان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام براری صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سه محموله کالای قاچاق در استان لرستان کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به کشف یک محموله ماشین لباس شویی قاچاق در لرستان عنوان کرد: ماموارن پلیس آگاهی لرستان در بازرسی ازیک دستگاه کامیون دو دستگاه ماشین لباس شویی قاچاق را کشف و تحویل گمرک استان دادند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان لرستان ادامه داد: در مرحله ثانویه شعبه سوم ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی خرم آباد پس از بررسی و طی تشریفات قانونی متهم را به پرداخت 25 میلیون و 231 هزار ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

براری همچنین از کشف یک محموله قاچاق دیگر در لرستان خبر داد و گفت: ماموران پلیس آگاهی لرستان از یک خودرو مقادیری کالای قاچاق شامل پوشاک، لامپ، لوازم خانگی و ... را کشف و تحویل گمرک دادند.

وی تصریح کرد: در مرحله ثانویه پرونده در اختیار شعبه سوم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی خرم آباد قرار گرفت که شعبه پس از طی تشریفات قانونی متهم را به پرداخت 236 میلیون و 198 هزار ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان لرستان با اشاره به کشف یک محموله پوشاک قاچاق در استان عنوان کرد: پس از کشف یک محموله پوشاک قاچاق و تحویل آن به گمرک استان در مرحله ثانویه پرونده در اختیار تعزیرات حکومتی لرستان قرار گرفت.

براری یادآور شد: در مرحله ثانویه شعبه سوم ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی پس از طی تشریفات قانونی علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت متهمین را به پرداخت جریمه 231 میلیون و 832 هزار ریال محکوم کرد.