به گزارش خبرنگار مهر، پروژه هاي مسكن مهر در استان يزد گرچه به زعم مسئولان از كمترين مشكلات نسبت به ساير مناطق كشور برخوردار است اما به هر حال اين پروژه در يزد نيز خالي از مشكل نيست.

در بسياري از مناطق استان، پروژه هاي مسكن مهر بدون مشكل آب، برق، گاز، فاضلاب، آسفالت كوچه ها، فضاي سبز، مسجد، مدرسه و .... اجرا و تحويل صاحبان آن شد اما در بسياري از مناطق مردم حداقل با دو يا چند مشكل از مسائل ياد شده، درگير هستند.

مشكلات آب و برق و گاز و راه به تدريج در بسياري از مناطق در حال رفع و رجوع است اما آنچه سبب نگراني ساكنان اين واحدها شده، نبود فضاهاي آموزشي است.

در برخي نقاط، پروژه هاي مسكن مهر در دل شهر واقع شده و ساكنان آن مشكل چنداني در زمينه كمبود فضاهاي آموزشي، رفاهي،‌ تفريحي، مسجد و فضاي سبز ندارند اما بسياري از پروژه ها نيز كيلومترها از شهر فاصله دارند و خود به شهركي تبديل شده اند كه اين شهركها هنوز هيچ امكاناتي ندارند.

زمان براي آموزش كودكان متوقف نمي شود

گرچه مسئولان استان و تعاوني ها معتقدند اين مشكلات به تدريج و آهسته آهسته برطرف مي شود اما بايد قبول كرد كه زمان براي آموزش متوقف نمي شود.

بسياري از ساكنان واحدهاي مسكن مهر، داراي به اصطلاح بچه هاي مدرسه اي هستند و نمي توان مدرسه رفتن آنها را با سرعت اجراي پروژه ها هماهنگ كرد.

از آنجا كه سكونت رسمي بسياري از ساكنان مسكن مهر در استان يزد از اسفندماه امسال آغاز مي شود، بسياري از ساكنان، نگران سال تحصيلي آينده هستند.

دو سه ماه سال تحصيلي جاري به هر طريق مي گذرد و ساكنان ناچارند براي تردد فرزندان خود در مسيري چندين كيلومتري تا مدرسه چاره انديشي كنند اما مشكل اصلي، سال تحصيلي 94 – 93 است.

هزينه هاي سرويس مدارس به دليل دوري مسافت بالاست

ساكنان اين واحدها، اغلب از تمكن مالي بالايي برخوردار نيستند و امكان گرفتن سرويس با قيمت هاي بالا به خاطر فاصله زياد، براي آنها مقدور نيست و رفت و آمد خود والدين نيز در گرما و سرما، روزي دو مرتبه در مسير خانه تا مدرسه اقدامي عقلاني نيست و اصلا در بسياري موارد شدني نيست.

در حالي كه بسياري از پروژه هاي مسكن مهر، به ويژه پروژه هايي كه از شهر فاصله دارند، متعهد به ساخت مدرسه، فضاي سبز و مسجد بوده اند، عملا خبري از هيچ يك از آنها نيست و ساكنان آن سرگردان مانده اند.

مديركل سابق آموزش و پرورش استان يزد در اين زمينه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: كارفرما د رمورد احداث فضاهاي آموزشي، اداره آموزش و پرورش است و مجري، سازمان نوسازي مدارس.

محمدكاظم رحيمي نژاد با اشاره به اينكه يكي از بزرگترين سايت هاي مسكن مهر در بلوار مدرس واقع شده است، بيان كرد: قرار بود دو فضاي آموزشي در اين بلوار براي ساكنان مسكن مهر احداث شود اما هنوز عملا اقدامي انجام نشده است.

مسكن مهر يك حركت ناگهاني بود

وي تصريح كرد: بايد قبول كنيم كه هم مسكن مهر يك حركت ناگهاني بود و هم توقف طرح هاي عمراني آموزش و پرورش به طور ناگهاني اتفاق افتاد.

رحيمي نژاد كه بيشترين دغدغه هاي فضاهاي آموزشي در مناطقي كه انبوه سازي يا احداث مسكن مهر صورت گرفته است، در دوران مديريت او بود، بيان كرد: با مسكن و شهرسازي توافق نامه اي براي احداث مدرسه و فضاهاي آموزشي در سايت هاي مسكن مهر داشتيم و قرار بود مسكن و شهرسازي، مدارس در اين مناطق را تا سقف تكميل كند و آموزش و پرورش نيز به تكميل بقيه اين فضاها بپردازد.

توافقنامه اي كه هرگز از سوي مسكن و شهرسازي اجرا نشد

وي تصريح كرد: متاسفانه اين توافق نامه حتي در مرحله اوليه نيز اجرا نشد وگرنه آموزش و پرورش، براي احداث 12 مدرسه در سايت هاي مسكن مهر برنامه ريزي كرده بود.

البته اين مشكل منحصر به مسكن مهر نيست و در بسياري از انبوه سازي ها نيز، ساكنان اغلب با مشكل كمبود مدرسه، مسجد و .... دست و پنجه نرم مي كنند.

به عنوان نمونه، در جاده تفت انبوه سازي هايي صورت گرفته كه طبق قانون، انبوه سازان بايد در ازاي ساخت هر هزار واحد مسكوني، يك مدرسه و مسجد و ... احداث كند اما انبوه سازان راه هاي قانوني فرار از ايجاد امكانات را به اجرا درآورده اند.

انبوه سازان اين پروژه، به جاي ساخت هزار واحد، 999 يا 998 واحد احداث كرده اند و بر اساس قانون به ظاهر معاف از ساخت اين فضاها هستند كه به نظر مي رسد براي رفع اين مشكلات بايد چاره انديشي شود.