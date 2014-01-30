طرح جامع سلامت در مناطق پیرامونی نفت با همکاری وزارت بهداشت اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری صبح پنجشنبه در نشست بررسی سند راهبردی توسعه تعامل نفت و استان بوشهر اظهار داشت: سازمان منطقه ویژه پارس به نیابت از وزارت نفت تلاش‌های بسیار زیادی را در راستای توسعه محیط پیرامونی داشته است و برنامه‌های زیادی نیز در این زمینه اجرا شده است.

وی ادامه داد: منطقه ویژه پارس چند مسئله و طرح بسیار مهم را به صورت ویژه پیگیری می‌کند که یکی از این طرح‌ها تدوین سند راهبردی توسعه منطقه ویژه پارس در تعامل با استان بوشهر است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اضافه کرد: طرح دیگری که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید زیادی را داشتند، طرح مطالعات اجتماعی در منطقه ویژه پارس است که این طرح با همکاری موسسه مطالعات انرژی در دست اجرا است.

ارزیابی سریع و مشارکتی از شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر

وی افزود: تلاش می‌کنیم تا یک ارزیابی سریع و مشارکتی از شهرستان‌های جم، دیر، کنگان و عسلویه که میزبانان اصلی نفت در استان بوشهر هستند داشته باشیم و ضرورت‌ها و نیازها را در این مناطق شناسایی کنیم.

نصوری بیان داشت: این کار در شهرستان عسلویه انجام شده و نتایج استخراج شده است و در دیگر شهرستان‌های یاد شده نیز این کار را انجام خواهیم داد.

وی به دیگر طرح‌های اولویت‌دار منطقه ویژه پارس اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: طرح جامع سلامت در مناطق پیرامونی نفت را نیز در دستور کار داریم که این طرح با همکاری دانشگاه علوم پزشکی انجام می‌شود.

تعامل منطقه ویژه با استان بوشهر به صورت هویت‌دار و برنامه‌محور

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: طرح جامع منطقه ویژه پارس در حوزه تعامل با استان بوشهر باعث خواهد شد تا تعامل و همکاری منطقه ویژه با استان بوشهر به صورت هویت‌دار و برنامه‌محور دنبال شود و بتوانیم چشم‌اندازی از وضعیت آینده داشته باشیم.

وی در ادامه تاکید کرد: تعامل نفت با استان بوشهر نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف مورد نظر وزارت نفت و همچنین توسعه و پیشرفت استان دارد و تلاش می‌کنیم تا شاهد تعامل هر چه بیشتر این دو مجموعه باشیم.