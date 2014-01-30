محمد مرسی امشب در «سپهر سیاست»

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه گفتگومحور «سپهر سیاست» امشب 10 بهمن ماه در شبکه چهار سیما با توجه به اهمیت موضوعات پیش آمده بعد از انقلاب مصر به عواقب و نتایج داخلی و منطقه ای تحولات مصر می پردازد.

در برنامه این هفته «سپهر سیاست» وضعیت انقلاب مصر در سومین سالگرد آن، عوامل موثر در بروز شکاف و انحراف در انقلاب مصر، نقش و تاثیر عوامل خارجی در به قدرت رسیدن نظامیان و برکناری محمد مرسی، تبعات و نتایج برکناری رئیس جمهور منتخب، شرایط منطقه و ... را بررسی می کند.

در این برنامه علاوه بر تحلیل عمده ترین تحولات و رویدادهای سیاسی ایران و جهان به منظور تعمیق بینش سیاسی مخاطبان شبكه چهار موضوعاتی گنجانیده شده است كه شامل تجزیه و تحلیل آخرین تحولات و رخدادهای منطقه و جهان، معرفی مراكز مطالعاتی و نشریات تخصصی و واژه های سیاسی است.

این برنامه در گروه سیاسی به تهیه کنندگی محمد رضا فامیلی تهیه و روزهای پنجشنبه ساعت 19:15 پخش می شود.