به گزارش خبرنگار مهر، هدفمندی یارانه ها و چگونگی اجرای فاز دوم آن از سوی دولت در سال آینده، فضای اقتصاد کشور را در هفته جاری تحت‌الشعاع خود قرار داد. در این میان اخبار متنوعی از راهکارهای دولت برای اجرای این فاز و نرخ حامل های انرژی منتشر شد که از جمله آن، اختصاص بنزین تنها به سرپرستان خانوار و حذف یارانه نقدی خانوارهایی که درآمد ماهانه آنها بیش از 3 میلیون تومان است، بود.



بنزین 1500 تومان و سهمیه تنها برای سرپرستان خانوار نماینده مردم تهران در مجلس از زوایای پنهان تبصره دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها سخن گفت و اعلام کرد: دولت افزایش 110 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را پیش بینی کرده است و بر اساس آن، قیمت بنزین 1500 تومان و سهمیه بنزین تنها به سرپرستان خانوار تعلق خواهد گرفت.

چراغ سبز بزرگترین غول نفتی جهان به ایران

پس از زابروژ نفت روسیه، شرکت لوک اویل به عنوان دومین شرکت بزرگ نفتی جهان برای بازگشت به صنایع نفت و گاز ایران رسما اعلام آمادگی کرد و یادآور شده است: با لغو تدریجی تحریم‌ها علیه تهران هرچه زودتر فعالیت‌های نفتی خود در ایران آغاز می کند.

جزئیات سناریوی وزارت صنعت برای هدفمندی معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سناریوهای مختلفی از سوی این وزارتخانه برای حمایت از بخش تولید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها طراحی شده است، گفت: کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت و با حضور وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به این منظور تشکیل شده است.

گزارش بانک مرکزی از قیمت مواد غذایی/ تخم مرغ گران شد

براساس گزارش قیمت خرده فروشی بانک مرکزی در هفته منتهی به 4 بهمن ماه امسال چهار گروه مواد خوراکی با کاهش و هفت گروه با افزایش قیمت مواجه شدند. قیمت سبزی های تازه نسبت به مدت مشابه سال قبل 88.4 درصد و روغن نباتی نیز 30.2 درصد افزایش نشان می دهد.

جزئیات جدید از نحوه آزادسازی دلارهای نفتی/ بانک‌های 3 کشور مامور تراکنش بانکی ایران شدند معاون امور بین‌الملل وزیر امور خارجه، با اعلام جزئیات جدیدتر از نحوه آزادسازی دلارهای نفتی بلوکه شده در راستای اجرای توافق ژنو اعلام کرد و گفت: بانک‌های کره، ژاپن و سوئیس تراکنش‌های بانکی مرتبط با این توافق‌نامه را بدون هیچ گونه ریسکی انجام خواهند داد.علاوه بر این، معادل یورویی 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی آزاد و ارز آن به صورت مستقیم به داخل کشور و بانک مرکزی ارائه می‌شود. قرار است 8 کشور این مبلغ را آزاد و به ایران بدهند. معاون امور بین الملل وزیر امور خارجه گفت: این مبلغ قرار است در 6 قسط 550 میلیون دلاری و 2 قسط 450 میلیون دلاری به ایران تحول داده شود که مرحله اول آن، قرار است اول فوریه انجام شود. وی اظهارداشت: از این طریق، یک میلیارد و 550 میلیون دلار تا 15 اسفند ( دو قسط 550 میلیون دلاری و یک قسط 450 میلیون دلاری) به حساب ایران واریز خواهد شد. رئیس‌جمهور از دریافت یارانه انصراف داد مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کرد: رئیس جمهور در اقدامی نمادین، از دریافت یارانه نقدی انصراف داد تا کمپین داوطلبانه انصراف از دریافت یارانه، کار خود را آغاز کند.

خروج 14 غول پتروشیمی از لیست سیاه

پس از خروج نام شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش ایران از لیست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا، حذف 14 غول پتروشیمی و پلیمری ایران از لیست سیاه تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا آغاز شد.

درخواست 5 سبد ویژه کالای کارگری در نامه نگاری جدید

2 پیشنهاد سبد کالایی این روزها از سوی نمایندگان کارگران مطرح است که یک مورد آن تشکیل سامانه ثبت نام از تمامی کارگران بیمه شده و نشده کشور برای تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع و همچنین تدارک پیشنهاد به دولت در شورای عالی کار برای واگذاری دستکم 5 سبد ویژه به کارگران در سال 93 است. در این زمینه کارگران نامه ای نیز به معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه نوشته اند.

آغاز دور جدید قطع سهمیه‌های ویژه بنزین معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با تشریح جزئیات طرح ساماندهی کارت‌های بنزین از آغاز دور جدید تبدیل سهمیه ویژه بنزین برخی از خودروها به سهمیه معمولی 60 لیتری از اول اسفند ماه سالجاری خبر داد و گفت: سهمیه ویژه بنزین خودرو موسسات آموزش رانندگی حذف شد.

شناورسازی قیمت بلیت هواپیما قبل از نوروز 93

رئیس سازمان هواپیمایی کشور از متنوع سازی قیمت بلیط هواپیما قبل از نوروز 93خبر داد.علیرضا جهانگیریان درخصوص متنوع سازی قیمت بلیت هواپیما اظهار داشت: شناورسازی قیمت بلیت هفته آینده در شورای عالی هواپیمایی بررسی می‌شود که پس از تصویب به زوردی به اجرا درخواهد آمد. وی افزود: تا قبل از تعطیلات نوروز، متنوع سازی قیمت بلیت اجرایی خواهد شد.

افزایش وام 30 میلیونی بافت فرسوده در سال آینده معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش وام بافت فرسوده در سال آینده خبر داد و گفت: منابع بانک‌ها را از طریق املاک در اختیار شرکت عمران و بهسازی تامین کنیم که به صورت ضمانت بانکی در اختیار آنها قرار می گیرد.

حذف اولویت‌بندی کالایی تا سال 93

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات استراتژی تجارت خارجی کشور در سال 93، اعلام کرد: تجار تا سال 93 دیگر با اولویت‌بندی کالایی مواجه نخواهند شد، کتاب تعرفه‌ها تا پایان سال منتشر می‌شود، سطح عمومی تعرفه‌های واردات در سال 93 کاهشی است و صادرات غیرنفتی به 50 میلیارد دلار می‌رسد.

4 روش اطلاع مردم از "دریافت" یا "عدم دریافت" سبد کالا

خبرگزاری مهر، 4 شیوه اطلاع از "دریافت" یا "عدم دریافت" سبد کالا از سوی مشمولان طرح سبد حمایتی دولت را اعلام کرد. بر این اساس، هموطنان می توانند با ارسال کدملی و شماره کارت بانکی و کد ملی به شماره پیامک 5000799 و یا تماس با شماره گویای 09612 و یا شماره #799* از شماره تلفن همراه اول از آخرین وضعیت خود اطلاع یابند، البته این روش‌ها پس از دستورات مقامات ذی‌ربط در سریع‌ترین زمان ممکن به صورت کامل فعال شود.

تعرفه واردات خودرو کاهشی خواهد بود معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه افزایش تعرفه واردات در سال 93 برای هیچ کالایی دنبال نخواهد شد، گفت: تعرفه واردات خودرو در سال آینده کاهشی خواهد بود.

انتشار اولین بسته هزار میلیاردی اوراق خزانه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از انتشار بسته هزار میلیارد تومانی اوراق خزانه اسلامی با اعلام خزانه داری خبرداد و گفت: حجم قراردادهای آتی سکه طلا از ابتدای سال تاکنون 16 هزار میلیارد تومان بوده که با کاهش 43 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شد.