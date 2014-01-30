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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۴۷

هوشیار در گفتگو با مهر:

همایش دوچرخه سواری به مناسبت دهه مبارکه فجر در تبریز برگزار می شود

همایش دوچرخه سواری به مناسبت دهه مبارکه فجر در تبریز برگزار می شود

تبریز – خبرگزاری مهر: دبیر هیئت دوچرخه سواری استان گفت: به مناسبت دهه مبارکه فجر همایش دوچرخه سواری همزمان با سراسر استان در تبریز برگزار خواهد شد.

ناصر هوشیار پنج شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق اظهار داشت: به مناسبت دهه مبارکه فجر و آغاز جشن های ایام سی و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، همایش دوچرخه سواری همزمان با سراسر استان از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز آغاز خواهد شد.

وی با اعلام زمان برگزاری این همایش عنوان کرد: این همایش راس ساعت 9:33 صبح روز شنبه 12 بهمن و همزمان با ورود شکوهمند حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی آغاز خواهد شد.

هوشیار در خصوص مسیرهای برگزاری این همایش گفت: هـــمایش دوچرخه سواری همگانی در مـــسیر فرودگاه – میدان آذربایجان – نصف راه – چهاراه ابوریحان – منظریه – اتوبان - وادی رحمت گلزار شهداء برگزار و شرکت کنندگان با حضور در گلزار شهدای وادی رحمت با آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال جنگ تحمیلی با اهداء شاخه گل بر مزار این شهدا تجدید بیعت خواهند کرد.

کد مطلب 2224883

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