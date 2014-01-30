112 میلیارد ریال پروژه عمراني شهري در لاهیجان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا كحالي ظهر پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: پروژه هاي شهرداري با اعتباري افزو بر ۱۱۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال همزمان با سي و پنجمين جشن پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي با حضور استاندار گيلان، مسئولان شهرستان، اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهروندان لاهيجان به بهره برداري مي رسد.

وی اظهارداشت: افتتاح و كلنگ زني اين ۱۶ پروژه با اعتباري بيش از ۱۱۲ ميليارد ريال از محل درآمدهاي عمومي شهرداري و اعتبارات استاني كه حاصل پشتيباني اعضاي شوراي اسلامي شهر و تلاش شبانه روزي كاركنان زحمتكش شهرداري است را به شهروندان فهيم لاهيجان تقديم خواهیم کرد.

شهردار لاهیجان گفت: این شهرداري براي افزايش رفاه شهروندان و رضايت آنان پروژه هاي جديد و زيادي را در دستور كار خود قرار داده تا زمينه جلب رضايت اكثري شهروندان فراهم شود.

وی افزود: اين پروژه ها شامل تكميل فاز دوم ساختمان ستادي شهرداري به عنوان نخستين شهرداري در شمال كشور با طراحي داخلي بدون ديوار( پارتيشن بندي) برای سهولت مراجعات مردمي، پروژه گلخانه شهرداري و توليد گل و گياه، ساختمان موزه مردم شناسي و كلبه روستايي در پارك بعثت، پارك جديد و تفرجگاه در ضلع شمالي استخر، احداث فضاي سبز جنب پل تاريخي خشتي لاهيجان، احداث پارك در كوي سوستان، لوله گذاري به منظور دفع آب هاي سطحي در سطح شهر سه هزار و ۲۷۲ متر طول است.

کحالی اظهارداشت: از دیگر پروژه ها می توان به زير سازي و آسفالت معابر شهر 128 هزار و ۸۱۵ متر مربع، پياده رو سازي و فرش بتن سطح شهر 28 هزار و ۲۷ متر مربع،احداث سيل برگردان و ديواره حفاظتي، تكميل و مرمت ساختمان ملكي شهرداري جهت تحويل موقت به دفتر خبري صدا و سيماي گيلان، احداث ساختمان سازمان موتوري، تكميل ساختمان سالمندان لاهيجان، رونمايي از سايت جديد شهرداري لاهيجان با امكانات تور مجازي ( عكس هاي ۳۶۰ درجه از نقاط گردشگري لاهيجان)، كلنگ زني پارك ۱۷ هزار متري در ميدان كاشف السلطنه و احداث پل روستاي تموشل را نام برد.

وی اذعان داشت: شهرداري لاهيجان آماده دريافت نظر، انتقاد و پيشنهاد هاي سازنده شهروندان است كه مي توانند در هر ساعت از شبانه روز با تلفن ۱۳۷ روابط عمومي شهرداري نقطه نظرات خود را مطرح كنند.

شهردار لاهیجان بیان داشت: در سال هاي اخير احداث و تجهيز پروژه های همچون پايانه بزرگ مسافربري و مركز تجاري و تفريحي به مساحت 15 هزار متر مربع، سالن همايش هاي شهرداري با ظرفيت ۲۵۰ نفر، تجهيز ساختمان ستادي شهرداري در حاشيه استخر (فاز يك)، ايستگاه شماره ۳،۲و۴ آتش نشاني و خدمات ايمني، سالن ورزشي بانوان، ساختمان مدرسه فوتبال، كارگاه توليد موزائيك، آشپزخانه ستاد بحران، ساختمان پسماند، بوستان كودك در مناطق مختلف شهر، كمپينگ اقامتي،ساماندهي فضاي سبز و ايجاد بوستان در نقاط مختلف شهر از سوی شهرداري به سرانجام رسيده است.

وی ادامه داد: از دیگر پروژه ها می توان به چهار بانده كردن خيابان اصلي شهر (خيابان امام راحل ) برای رفع معضل ترافيك، احداث چندين ميدان و نصب المان هاي مناسب، پياده رو سازي و نصب سنگ فرش موزائيك در مناطق مختلف شهر، احداث سن تئاتر روباز در بوستان هنر، بازسازي قبور شهداي شهر، تجهيز ناوگان هاي مختلف شهرداري به خودرو هاي مورد استفاده، لوله گذاري در سطح شهر برای دفع آب هاي سطحي، پروژه مطالعاتي برنامه ريزي استراتژيك و تدوين سن راهبردي برنامه ۵ ساله، پروژه مطالعاتي طرح جامع شهري، اجراي پروژه بزرگ تفكيك زباله از مبدا ،احداث و تجهيز ساختمان استقرار شوراي اسلامي شهر، احداث و تجهيز ساختمان سازمان حمل و نقل خيابان امام خميني (ره) و غیره را نام برد.