به گزارش خبرنگار مهر، عباس بحرانی صبح پنجشنبه در بازدید از این پروژه اظهار داشت: این پروژه سال 88 عملیات اجرایی آن با اعتبار یک میلیاردو500 میلیون ریال آغاز شد.

وی افزود:این پروژه 16 واحدی در دوطبقه 8واحدی با زیربنای 40 متر مربع واز محل اعتبارات دور اول ودوم سفر ریاست جمهوری با سازه فلزی ساخته شده است.

بحرانی ادامه داد: هر واحد شامل یک اتاق خواب، حال، پذیرایی و سرویس‌های بهداشتی است که معایب آن بر طرف شده و تا پایان سال جاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

ساختمان شهید فیاضی شهر شنبه افتتاح می شود

وی به اولویت واگذاری این واحدها نیز اشاره و خاطر نشان کرد: اولویت اصلی این واحدها با معلولین سرپرست خانوارها وزنان سرپرست خانواربا جمعیت کم و افراد از کارافتاده است.

بحرانی همچنین از افتتاح پروژه ساختمان مقاوم سازی شهید فیاضی بخش شنبه خبر داد و تصریح کرد:بعد از زلزله بیستم فروردین ماه سال جاری در بخش شنبه وطسوج خساراتی نیز این ساختمان وارد کرد که با اعتبار یک میلیارد و250 میلیون ریال مورد مقاوم سازی قرار گرفت که در دهه فجر با حضور مسئولین مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دشتی ادامه داد: در بخش شنبه و طسوج 500 مددجو از خدمات بهزیستی بهره مند می شوند.

