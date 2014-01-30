60 پروژه عمرانی و تسهیلاتی جهاد کشاورزی در دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهاجر پیش از ظهر پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگاران استان اظهار داشت: پروژه های مورد افتتاح به صورت برنامه ای و شامل 16 پروژه عمرانی است که در زیر بخش های آب و خاک 8 پروژه ، در منابع طبیعی و آبخیزداری 4 پروژه ، در تعاون روستایی 2 پروژه، باغبانی و شیلات هر کدام با یک پروژه و با اعتباری حدود 20 میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک و دارایی ها به بهره برداری می رسند.

وی افزود: تعداد 44 پروژه تولیدی و اشتغالزایی از محل جذب تسهیلات بانکی در زیر بخش های تامین آب زراعی با 19 پروژه، دام وطیور با 17 پروژه ، شیلات 6 پروژه و صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی با 2 پروژه و با اعتباری افزون بر 314 میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه بخش کشاورزی، استانمی و ملی به بهره برداری می رسد.

مهاجر ادامه داد: پروژه های ذکر شده در بالا به صورت شهرستانی به ترتیب در آق قلا 4، بندرترکمن 2، بندرگز 4، رامیان 3، علی آباد 5، کردکوی 3، کلاله 4، گرگان 9، گمیشان 2، گنبد 21 وگالیکش 3 پروژه را به خود اختصاص داده اند.

وی تصریح کرد: با افتتاح این 60 پروژه تعداد 914 خانوار از نعمت آن بهره مند و برای 260 نفر فرصت شغلی جدید به صورت مستقیم فراهم شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی و هفته دولت و دهه فجر سال 92 مجموعا تعداد 268 طرح عمرانی و تسهیلاتی با اعتباری بالغ بر 686 میلیارد ریال و با بهره مند شدن شش هزار و 329 خانوار و فراهن شدن اشتغال برای 733 نفر افتتاح شده است .