اعزام تيم هندبال همدان به مسابقات دسته دو كشور

مجيد مشايخي پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تيم هندبال همدان امروز پنج شنبه دهم بهمن ماه براي شركت در مسابقات دسته دو کشور به لرستان اعزام مي شود.

رئيس هيئت هندبال استان همدان افزود: دو تيم برتر در اين دوره از مسابقات به ليگ دسته يگ كشور راه مي يابند.

وي بيان داشت: در اين دوره از مسابقات تيم هايي از استان هاي كردستان، ايلام، سمنان، اردبيل، تهران، مركزي، خوزستان، آذربايجان غربي، اصفهان، چهارمحال و بختياري، كيش، كرمانشاه، فارس، همدان، زاهدان و خراسان جنوبي شركت دارند.

مشايخي پور در ادامه گفت: تيم هاي حاضر در اين مسابقات بايد يك هفته به رقابت با يكديگر بپردازند كه در نتيجه دو تيم به رده بالاتر صعود مي كنند و به ليگ دسته يك كشور راه مي يابند.

رئيس هيئت هندبال استان همدان عنوان داشت: تيم هندبال همدان در اين دوره از مسابقات با آمادگي خوبي شركت كرده و اميد مي رود كه در مسابقات ليگ دسته دو بتواند نتيجه خوبي بگيرد و به ليگ دسته يك كشور راه يابد.