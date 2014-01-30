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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۵

ترکاشوند:

فضای سبز خشک شده کاخ مروارید تهدیدی برای هوای پاک است

فضای سبز خشک شده کاخ مروارید تهدیدی برای هوای پاک است

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار کرج گفت: فضای سبز خشک شده در مجموعه کاخ مروارید تهدیدی جدی برای هوای پاک به حساب می آید و نیازمند احیا است به همین منظور گسترش فضای سبز در کاخ مروارید ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی مسئولان شهرداری در منطقه 12 شهرداری کرج با حضور شهردار کرج و برخی از مسئولین شهرداری پیش از ظهر پنجشنبه برگزار شد.

علی ترکاشوند در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ایام دهه فجر و شرکت در راهپیمایی 22 بهمن، یکی از مهم وظایف دینی و ملی و مذهبی مردم کشورمان است.

این مسئول تاکید کرد: مردم با تکیه بر وحدت و انسجام باید نقشه دشمنان را نقش بر آب کنند و با حضور در روز یوم الله 22 بهمن به دشمنان نشان دهند که نسبت به سرنوشت جامعه خود بی تفاوت نبوده و نخواهند بود.

ترکاشوند: رسیدگی به مشکل سیاه جوب از هدر رفتن آب در قسمت های بالای شهر جلوگیری می کند

ترکاشوند افزود: روحیه شورا روحیه خیرخواهانه است و به همین منظور شورا و شهرداری در برطرف کردن مشکلات با انسجام بیشتری تلاش می کنند.

شهردار کرج یادآور شد: با اتمام پروژه های پل سوم خرداد و مهر ویلا شاهد کاهش بار ترافیک در این منطقه خواهیم بود و در تردد شهروندان در بخش جنوبی شهر کرج شاهد تحولات مطلوبی در آینده خواهیم بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اتصال جاده ای در اراضی کشاورزی در آینده به منظور رفع تردد مناطق مهرشهر و فردیس انجام خواهد شد.

ترکاشوند با اشاره به کاخ مروارید واقع در منطقه 12 شهرداری کرج گفت: بیشتر قسمت های این مجموعه نیاز به تعمیر ات اساسی دارد و اعتباری 30 میلیارد تومانی برای احیای این مجموعه نیاز است.

ترکاشوند در پایان با اشاره به رسیدگی به مشکل سیاه جوب گفت: رسیدگی به این مشکل موجب جلوگیری از جاری شدن آب از قسمت بالایی شهر می شود و همچنین ایجاد آرامستان در مهرشهر و ساماندهی باغ سیب و تعریض بلوار امام خمینی(ره) باید در اولویت کاری منطقه 12 شهرداری باشد.

کد مطلب 2224898

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