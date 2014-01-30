فضای سبز خشک شده کاخ مروارید تهدیدی برای هوای پاک است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی مسئولان شهرداری در منطقه 12 شهرداری کرج با حضور شهردار کرج و برخی از مسئولین شهرداری پیش از ظهر پنجشنبه برگزار شد.

علی ترکاشوند در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ایام دهه فجر و شرکت در راهپیمایی 22 بهمن، یکی از مهم وظایف دینی و ملی و مذهبی مردم کشورمان است.



این مسئول تاکید کرد: مردم با تکیه بر وحدت و انسجام باید نقشه دشمنان را نقش بر آب کنند و با حضور در روز یوم الله 22 بهمن به دشمنان نشان دهند که نسبت به سرنوشت جامعه خود بی تفاوت نبوده و نخواهند بود.

ترکاشوند: رسیدگی به مشکل سیاه جوب از هدر رفتن آب در قسمت های بالای شهر جلوگیری می کند

ترکاشوند افزود: روحیه شورا روحیه خیرخواهانه است و به همین منظور شورا و شهرداری در برطرف کردن مشکلات با انسجام بیشتری تلاش می کنند.



شهردار کرج یادآور شد: با اتمام پروژه های پل سوم خرداد و مهر ویلا شاهد کاهش بار ترافیک در این منطقه خواهیم بود و در تردد شهروندان در بخش جنوبی شهر کرج شاهد تحولات مطلوبی در آینده خواهیم بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اتصال جاده ای در اراضی کشاورزی در آینده به منظور رفع تردد مناطق مهرشهر و فردیس انجام خواهد شد.



ترکاشوند با اشاره به کاخ مروارید واقع در منطقه 12 شهرداری کرج گفت: بیشتر قسمت های این مجموعه نیاز به تعمیر ات اساسی دارد و اعتباری 30 میلیارد تومانی برای احیای این مجموعه نیاز است.



ترکاشوند در پایان با اشاره به رسیدگی به مشکل سیاه جوب گفت: رسیدگی به این مشکل موجب جلوگیری از جاری شدن آب از قسمت بالایی شهر می شود و همچنین ایجاد آرامستان در مهرشهر و ساماندهی باغ سیب و تعریض بلوار امام خمینی(ره) باید در اولویت کاری منطقه 12 شهرداری باشد.