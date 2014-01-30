کاهش 34 درصدی حوادث ناشی از کار در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ محمد رضایی پیش ازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عوامل پیشگیرانه تاثیرگذار در کاهش 34 درصدی حوادث ناشی از کار در این بندر و حذف علل بروز حوادث، افزود: انجام گشت های روزانه و بازدید از فعالیت های صورت گرفته در محوطه ها و پیمانکاران فعال HSE در مجتمع بندری شهید رجایی از جمله برنامه های اجرایی شده در راستای پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار طی نه ماهه نخست سال جاری است.

وی در ادامه برگزاری جلسات مکرر در این اداره کل و شرکت های پیمانکار مستقر در این بندر و ملزم نمودن این پیمانکاران در راستای انجام اقدامات اصلاحی را از دیگر برنامه های پیشگیرانه کارکنان آتش نشانی و HSE به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار عنوان کرد.

مسئول مرکز HSE و آتش نشانی مجتمع بندری شهید رجایی در بخش دیگری سخنان خود از تهیه و نصب تابلوهای اطلاع رسان، علایم ایمنی هشدار دهنده و الزامات HSE در سطح بندر شهید رجایی، نظارت بر ایمنی تجهیزات برقی شرکت ها به عنوان دیگر برنامه های صورت گرفته شده به منظور کاهش حوادث ناشی از کار در این بندر دانست.

محمدرضایی با بیان اینکه به منظور جلوگیری از عوامل زیان آور محیط کار در مجتمع بندری شهید رجایی بیش از دو هزار نقطه طی سال جاری مکان یابی، اندازه گیری و پایش شده است، افزود: روشنایی، صدا، ارتعاش، گرد و غبار فردی، گردو غبار محیطی، گازهای هوای پاک، آب شرب، پساب فاضلاب، فیوم جوشکاری، میدان مغناطیسی و ارگونومی از جمله مواردی است که به منظور جلوگیری از عوامل زیان آور محیط کار در محوطه های عملیاتی و مشاغل بندری این بندر مورد پایش قرار گرفته اند.

وی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی جهت کاهش حوادث ناشی از کار در بزرگترین بندر تجاری ایران گفت: از ابتدای سال جاری تا ابتدای دیماه، 9 دوره آموزشی و یک همایش در زمینهHSE و آتش نشانی برای کارشناسان این دو مرکز و همچنین 128 دوره آموزشی نیز مختص پیمانکاران مستقر در این بندر توسط مرکز HSE مجتمع بندری شهید رجایی برگزار شد.

محمدرضایی اظهار داشت: مرکز HSE و آتش نشانی این بندر توانسته است با برگزاری 19 مانور اطفای حریق و امداد و نجات جهت آمادگی در شرایط اضطرار سهم بزرگی در کاهش 34 درصدی حوادث ناشی از کار در این مجتمع بندری داشته باشد.

مسئول مرکز HSE و آتش نشانی مجتمع بندری شهید رجایی در پایان گفت: صدور 504 مجوز جهت انجام کار گرم و همچنین بررسی و بازدید از محوطه های عملیاتی نیز از جمله برنامه ها جهت جلوگیری از حوادث ناشی از کار در این بندر بوده است.