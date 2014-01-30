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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۵۶

در تبريز برگزار مي شود/

رژه موتورسواران از فرودگاه تا گلزار شهدا به مناسبت سالگرد ورود امام خمینی(ره)

رژه موتورسواران از فرودگاه تا گلزار شهدا به مناسبت سالگرد ورود امام خمینی(ره)

تبريز – خبرگزاري مهر: موتورسواران هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی به مناسبت ورود امام خمینی به کشور از فرودگاه تبریز تا گلزار شهدا رژه خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک امیرخیزی دبیر هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان پنج شنبه با تشريح ویژه برنامه های هیئت در دهه فجر اظهار داشت: شنبه به مناسبت سالگرد ورود امام خمینی(ره) در 12 بهمن به کشور برنامه ای در تبریز برگزار می شود.

وی افزود: طی این برنامه بیش از 40 موتورسوار هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان از ساعت 9 صبح روز شنبه از فرودگاه تبریز به سمت گلزار شهدای تبریز رژه خواهند داشت تا در گلزار شهدا با نثار دسته گل یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس را گرامی دارند.

دبیر هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان خاطرنشان کرد: همچنین روز جمعه هفته آینده نیز خودروهای کلاسیک هیئت از فرودگاه تا گلزار شهدا رژه خواهند رفت.

کد مطلب 2224902

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