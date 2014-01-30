مبلغان با زبان روز با جوانان سخن بگویند/ فرهنگسازی مهمترین وظیفه مبلغان در عصر حاضر است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز همایش مبلغان خواهر با حضور حجت الاسلام حسن منتظری رییس اداره تبلیغات اسلامی قرچک، جمعی از مسئولین و مدیران و فعالان فرهنگی خواهر در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی قرچک برگزار شد.

در این همایش خواهران مبلغه به بیان راهکار‌‌‌‌های پیشنهادی در مورد شبکه سازی تبلیغ خواهران از جمله ارتباط سیستماتیک مدیران و نمایندگان نهاد‌ها و مدارس علمیه، تشکیل اتاق فکر با حضور نمایندگان از طرف همه حوزه‌های علمیه و نهاد‌های فرهنگی‌تبلیغی، احراز صلاحیت مبلغان و صدور کارت شناسایی مبلغان، تشکیل بانک جامع مبلغات، نیاز سنجی مراکز درخواست کننده مبلغ، رصد جلسات و ارزیابی و آسیب‌شناسی فعالیت مبلغات پرداختند.

حجت الاسلام حسن منتظری در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مبلغات با توجه درست، تحلیل و تفسیر هدف و پیام های دینی با توجه به مقتضیات زمان و شرایط موجود جامعه برای نسل جدید و با زبان روز، بهترین عوامل در زمینه فرهنگ‌سازی و کاهش جرائم جامعه هستند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی قرچک با بیان اینکه امروز و در عصر رسانه نمی‌توان جلوی ورود شبهه‌ها را گرفت، عنوان کرد: اگر تمام ظرفیت خود را برای پاسخگویی به شبهات به کار گرفته شود، متوجه می‌شویم که ظرفیت کمی ایجاد کرده‌ایم.

این مسئول، هم‌افزایی فعالیت‌های تبلیغی در سطح شهر و استان، شناسایی و انتقال تجارب فرهنگی نهادهای فرهنگی و مبلغان، طراحی سیاست‌های مشترک تبلیغی با توجه به رصد نیازهای روز، تشکیل بازوی جریان‌ساز و گفتمان‌ساز تبلیغ در عرصه خواهران، هماهنگ سازی برنامه‌های آموزشی مبلغان خواهر و ارزیابی مستمر فعالیت‌ها و اصلاحات لازم بر اساس نتایج و در نهایت استفاده از توان علمی و اجرایی را از جمله برنامه های اداره تبلیغات اسلامی در حوزه بانوان بیان داشت.

وی مبلغان خواهر را از جمله گروه‌‏های تأثیرگذار در جامعه عنوان کرد افزود: با توجه به تاثیر این گروه ها بر افکار مردم همواره آماج توطئه‌‏های دشمنان هستند، در زمانی که دشمنان اسلام و قرآن، علیه اسلام تبلیغ می کنند، وظیفه مبلغان خواهر این است که خوب مطالعه کنند و دوره های تخصصی تبلیغ دین را بگذرانند تا بتوانند در مقابل خطرات و شبهاتی که دشمنان برای نسل جوان ایجاد می کنند، پاسخگو باشند.

منتظری ادامه داد: باید با برنامه ریزی دقیق دانش آموختگان مراکز حوزوی شناسایی و زمینه فعالیت بهینه این افراد در امر تبلیغ فراهم شود و فارغ التحصیلان حوزه به جهت اینکه با علوم دینی آشنایی دارند در مقابله با تهاجمات فرهنگی غرب و خرافات رایج در جامعه موثر خواهند بود.

وی با تاکید بر تاثیر حضور مبلغه‌ها در مدارس آموزش و پرورش بیان داشت: آموزش مسایل شرعی و اخلاقی و ترغیب به حضور در مساجد جهت ماندگار شدن تبلیغات دینی از جمله برنامه‌هایی است که مبلغان خواهر می‌توانند در مدارس به آن بپردازند.

منتظری تالیف کتابهای تخصصی دینی برای بانوان را ضروری دانست و گفت: یکی دیگر از فرصت‌های تبلیغ برای خواهران مبلغه، تبلیغ نگارشی است که به علت تسلط ایشان به مسایل زنان از توانمندی بیشتری در این زمینه برخوردارند.

این مسئول با تاکید بر اهمیت مطالعه از مبلغان خواهر خواست تا در مجالس خود از بیان مطالب غیر مستند مثل تعریف خواب هایی در خصوص ائمه اطهار خودداری کنند.

رئیس تبلیغات اسلامی قرچک در پایان با اشاره به آسیب‌های فرهنگی موجود و نیازهای مشترک مراکز تبلیغی در مواجهه با شبکه‌های تبلیغی معاند به ویژه بخشی از آن که با رویکرد‌های فمنیستی در حوزه زنان مشغول فعالیت هستند، بر لزوم هم اندیشی و هم افزایی مراکز تبلیغی خواهران تاکید کرده و افزود: هدف عمده از چنین جلساتی، وحدت رویه در حوزه سیاست‌گذاری‌های تبلیغی است.

