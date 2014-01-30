سایپای البرز به مصاف فولاد خوزستان می رود

به گزارش خبرنگار مهر،هفته بیست پنجم رقابت های لیگ برتر فوتبال در حالی روز جمعه پی گیری می شود که در یکی از حساس ترین بازی ها سایپای البرز در کرج میزبان فولاد خوزستان است.

این دو تیم در شرایطی رو در روی هم قرار می گیرند که فولاد تنها به خاطر یک تفاضل گل کمتر نسبت به استقلال در رده دوم است و می‌خواهد صدر را از شاگردان امیر قلعه نویی پس بگیرد. بنابراین اگر در این مسابقه بتواند مثل دیدار رفت سایپا را با گل‌های زیاد شکست بدهد شانس صدرنشینی دارد.

غیبت اسماعیل شریفات در این دیدار خارج از خانه مهمترین دغدغه حسین فرکی است.

ولی در مقابل نارنجی پوشان سایپای البرز نمی خواهند سومین باخت پی در پی خود را متحمل شوند.

دیدار دو تیم سایپای البرز و فولاد خوزستان از ساعت 14/30 دقیقه در ورزشگاه انقلاب اسلامی کرج برگزار خواهد شد.

قضاوت این دیدار بر عهده مهدی سیدعلی با کمک ها مجید ویشگاهی، حسین رحیمی پور و سعید فتاحی خواهد بود.