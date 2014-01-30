به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار داشت.

وکلای ملت با الحاق بندی به لایحه بودجه مقرر کردند منابع حاصل از فروش انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکت های ذیربط به حساب خاصی که توسط خزانه داری کل کشور تعیین می شود واریز گردد علاوه بر این با الحاق بند دیگری مقرر شد هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی، اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

علاوه بر این وزارت نفت مکلف شد برای تامین قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی مبلغ 15 هزار میلیارد ریال ارزش معادل نفت کوره و وکیوم باتوم تولیدی را به صورت اعتباری به شرکت های خصوصی قیرسازی تحویل دهند.

خزانه داری کل کشور نیز موظف شد بر تسویه مالی با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه مبلغ مذکور را با اعلام وزارت نفت به عنوان درآمد وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه در حساب های فیمابین خزانه داری کل کشور و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منظور نماید.

وجوه مربوط به از تعهدات شرکت مذکور بابت سازمان هدفمندسازی یارانه ها کسر و به عنوان بستانکار، سازمان هدفمندی یارانه ها از محل منابع بودجه عمومی منظور می گردد.