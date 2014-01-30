اعتبارات ویژه برای سال 93 به شهرستانهای حاشیه پایتخت اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه جلسه کمیته برنامه ریزی پاکدشت به ریاست قاسمی فرزاد فرماندار و با حضور تاجیک سرپرست معاونت مالی و برنامه ریزی فرمانداری و اعضای کمیته برنامه ریزی شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه فرماندار پاکدشت ضمن تبریک فرا رسیدن سی و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی طی سخنانی اظهار داشت: انقلاب اسلامی در مقطعی از زمان انجام شد که ظلمت و سیاهی همه کشور را فرا گرفته و امام عظیم الشان همچون خورشیدی در ظلمت و تاریکی منشاءنور و روشنایی شد و نه تنها باعث روشنگری مردم ایران بلکه بشریت را از خواب غفلت بیدار کرد.



علیرضا قاسمی فرزاد افزود: این انقلاب و این حرکت باعث تحولی عظیم در عرصه روابط بین الملل شد و شاهد آن هستیم در اقصی نقاط جهان مردم ستمدیده علیه ستمگران قیام می کنند که این حرکت حاصل تفکر و نهضت بزرگ الهی امام راحل بود.

وی در ادامه با اشاره به تحریمهای ظالمانه ای که دشمنان و اسکتبار جهانی علیه ایران اسلامی اعمال کرده اند، عنوان کرد: این نیز بدلیل ضعف دشمنان است، تحریمها نه تنها هیچ اثری بر ملت ما نداشته بلکه با صبر و استقامت مردم ایران اسلامی باعث شد دشمنان سر تسلیم فرود آورند و حقوق مسلم ما را بپذیرند.

این مسئول وی با اشاره به توافق صورت گرفته اعلام کرد: مسیر و چشم انداز مسایل اقتصادی روشن شده و انتظار میرود در سال 93 بودجه و اعتبار مناسبتری برای پروژه های عمرانی تخصیص یابد.



فرماندار پاکدشت به جایگاه کمیته برنامه ریزی در شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: در هر شهرستان کمیته برنامه ریزی نقش بسزائی در توسعه منطقه دارد، در واقع اعضای باید کمیته برنامه ریزی با بودجه ریزی عملیاتی و کارشناسی اعتبارات را در محل مورد نظر هزینه کنند.

وی از اعضاء کمیته خواست که با جدیت و تلاش بیشتر در راستای مطالبات مردم و شهرستان گام بردارند.



قاسمی فرزاد، جایگاه این کمیته را در ایجاد و اصلاح زیرساختهای شهرستان بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: همه مسئولین دستگاه های شهرستان با هم اندیشی و تشریک مساعی، ضمن ایجاد پویایی، تحرک و افزایش کارایی و بازدهی در حوزه مدیریت خود به رشد و توسعه شهرستان در بخشهای مختلف کمک کنند.

این مسئول تاکید کرد: همه مسئولین ادارات و دستگاه های اجرایی با تلاش و پیگیری مجدانه اعتبارات استانی و ملی را هرچه سریعتر تخصیص و جذب کنند.

در پایان جلسه آخرین وضعیت جذب و تخصیص اعتبارات و پیشرفت فیزیکی پروژه ها بررسی شد.