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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۹

قاسمی فرزاد:

اعتبارات ویژه برای سال 93 به شهرستانهای حاشیه پایتخت اختصاص یابد

اعتبارات ویژه برای سال 93 به شهرستانهای حاشیه پایتخت اختصاص یابد

پاکدشت - خبرگزاری مهر: فرماندار پاکدشت از مجلس و دولت خواست تا اعتبارات ویژه ای را برای سال 93 به شهرستانهای حاشیه پایتخت اختصاص دهند تا محرومیت از این مناطق ریشه کن شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه جلسه کمیته برنامه ریزی پاکدشت به ریاست قاسمی فرزاد فرماندار و با حضور تاجیک سرپرست معاونت مالی و برنامه ریزی فرمانداری و اعضای کمیته برنامه ریزی شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه فرماندار پاکدشت ضمن تبریک فرا رسیدن سی و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی طی سخنانی اظهار داشت: انقلاب اسلامی در مقطعی از زمان انجام شد که ظلمت و سیاهی همه کشور را فرا گرفته و امام عظیم الشان همچون خورشیدی در ظلمت و تاریکی منشاءنور و روشنایی شد و نه تنها باعث روشنگری مردم ایران بلکه بشریت را از خواب غفلت بیدار کرد.

علیرضا قاسمی فرزاد افزود: این انقلاب و این حرکت باعث تحولی عظیم در عرصه روابط بین الملل شد و شاهد آن هستیم در اقصی نقاط جهان مردم ستمدیده علیه ستمگران قیام می کنند که این حرکت حاصل تفکر و نهضت بزرگ الهی امام راحل بود.

وی در ادامه با اشاره به تحریمهای ظالمانه ای که دشمنان و اسکتبار جهانی علیه ایران اسلامی اعمال کرده اند، عنوان کرد: این نیز بدلیل ضعف دشمنان است، تحریمها نه تنها هیچ اثری بر ملت ما نداشته بلکه با صبر و استقامت مردم ایران اسلامی باعث شد دشمنان سر تسلیم فرود آورند و حقوق مسلم ما را بپذیرند.

این مسئول وی با اشاره  به توافق صورت گرفته اعلام کرد: مسیر و چشم انداز مسایل اقتصادی روشن شده و انتظار میرود در سال 93 بودجه و اعتبار مناسبتری برای پروژه های عمرانی تخصیص یابد.

فرماندار پاکدشت به جایگاه کمیته برنامه ریزی در شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: در هر شهرستان کمیته برنامه ریزی نقش بسزائی در توسعه منطقه دارد، در واقع اعضای باید کمیته برنامه ریزی با بودجه ریزی عملیاتی و کارشناسی اعتبارات را در محل مورد نظر هزینه کنند.

وی از اعضاء کمیته خواست که با جدیت و تلاش بیشتر در راستای مطالبات مردم و شهرستان گام بردارند.

قاسمی فرزاد، جایگاه این کمیته را در ایجاد و اصلاح زیرساختهای شهرستان بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: همه مسئولین دستگاه های شهرستان با هم اندیشی و تشریک مساعی، ضمن ایجاد پویایی، تحرک و افزایش کارایی و بازدهی در حوزه مدیریت خود به رشد و توسعه شهرستان در بخشهای مختلف کمک کنند.

این مسئول تاکید کرد: همه مسئولین ادارات و دستگاه های اجرایی با تلاش و پیگیری مجدانه اعتبارات استانی و ملی را هرچه سریعتر تخصیص و جذب کنند.

در پایان جلسه  آخرین وضعیت جذب و تخصیص اعتبارات و پیشرفت فیزیکی پروژه ها بررسی شد.

کد مطلب 2224908

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