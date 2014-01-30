  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۶

ساکی خبر داد:

تیم های طلایه داران سلامت لرستان دهه فجر به مناطق محروم اعزام می شوند

تیم های طلایه داران سلامت لرستان دهه فجر به مناطق محروم اعزام می شوند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان از اعزام تیم های طلایه داران سلامت این استان به مناطق محروم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های دهه فجر دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: یکی از برنامه های پیش بینی شده برای ایام دهه فجر امسال اعزام تيم های پزشكي طلايه داران سلامت بسيج جامعه پزشكي به مناطق محروم لرستان است.

وی دیدار با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همراه با سایر دستگاههای اجرایی را یکی دیگر از این برنامه ها دانست افزود: همچنین عيادت اعضا هيئت رئيسه دانشگاه از بيماران بستری در بيمارستانها و سراهای سالمندان یکی دیگر از این برنامه ها است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در سطح دانشکده های علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: برگزاری نشستهای فرهنگی با هدف تبیین گفتمان انقلاب از دیگر برنامه های پیش بینی شده در ایام دهه فجر است.

ساکی از دیدار با خانواده شهدای انقلاب اسلامی استان خبر داد و بیان داشت: همچنین اجرای برنامه های ورزشی بین دانشجوایان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یکی دیگر از این برنامه ها محسوب می شود.

وی همچنین اجرای طرح شمیم خدمت در مصلای الغدیر خرم آباد، برپایی ایستگاههای سلامت نمازگزاران نماز جمعه، برپایی جشنهای انقلاب، حضور گسترده دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در راهپیمایی 22 بهمن را از دیگر برنامه های دهه فجر این دانشگاه برشمرد.

کد مطلب 2224910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها