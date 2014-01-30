بانک مرکزی مجاز به ارائه تسهیلات 10 میلیارد دلاری به وزارت نفت شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار داشت.

نمایندگان مجلس با تصویب بندی از این لایحه شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو را مکلف کردند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی افتتاح می شود، واریز نمایند.

علاوه بر این با تصویب بند دیگری نمایندگان مجلس مقرر کردند وزارت نفت برای تامین مالی طرح های نوسازی شبکه خطوط انتقال نفت منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5 درصد قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی به عنوان عوارض و صد در صد برای موارد مذکور تامین نماید. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی گردد و معاف از مالیات است.

بر اساس این گزارش، نمایندگان پیشنهاداتی را برای حذف این بند مطرح کردند. آنها معتقد بودند شرکت نفت باید از سهم 14.5 درصدی خود از درآمدهای نفتی اقدام به نوسازی خطوط انتقال نفت کند.

نمایندگان مجلس معتقد بودند بر اساس هدفمندی یارانه ها، قیمت فرآورده های نفتی افزایش خواهد یافت و به همین دلیل افزایش 5 درصدی قیمت فرآورده های نفتی برای بازسازی خطوط انتقال نفت بار مضاعفی بر افزایش قیمت حامل های انرژی است اما نماینده وزارت نفت در مجلس اعلام کرد سهم 14.5 درصدی وزارت نفت از درآمدهای نفتی متعلق به طرح های بالادستی است و حتی یک ریال آن نیز به طرح های پایین دستی خطوط انتقال نفت پرداخت نمی شود.

در پایان هیچ یک از این پیشنهادات به تصویب نرسیده و عین بند به تصویب رسید.

در ادامه نمایندگان مجلس با تصویب بند دیگری به بانک مرکزی اجازه دادند تا مبلغ 10 میلیارد دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرح های وزارت نفت از جمله طرح های بالادستی نفت و گاز در حوزه های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده های نفتی و خطوط انتقال نفت و میعانات گازی به شرکت های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهند.