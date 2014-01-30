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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۴

ایوب ظهیری رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد آذربایجان شرقی شد

ایوب ظهیری رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد آذربایجان شرقی شد

تبریز – خبرگزاری مهر: ایوب دواتگر ظهیری برای چهار سال به سمت ریاست هیئت بولینگ و بیلیارد استان آذربایجان شرقی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت بولینگ و بیلیارد آذربایجان شرقی پنج شنبه با حضور هاشم اسکندری رییس فدراسیون بولینگ و بیلیارد کشور و نایب رئیسی سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل ورزش و جوانان استان برگزار و طی آن ایوب دواتگر ظهیری تنها کاندیدای حاضر در این مجمع با 17 رأی از 18 رأی اعضا به مدت چهار سال به سمت ریاست این هیئت انتخاب شد.

سه نفر برای شرکت در این انتخابات اعلام آمادگی کرده بودند که یکی از آنها قبل از برگزاری مجمع انصراف خود را اعلام کرده بود و از دو کاندیدای دیگر یکی از آن ها در مجمع انتخاباتی حاضر نشد و تنها ایوب ظهیری که پیش از این سرپرستی هیئت را بر عهده داشت، در مجمع انتخاباتی حضور یافت.

کد مطلب 2224913

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