خودتحریمی برخی مسئولین صنعتگران کهگیلویه و بویراحمد را بیکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کیانی نژاد صبح پنجشنبه در جمع صنعتگران استان افزود: در کنار این مسئله، تحریمها و فشارهای بی امان بنگاههای اقتصادی و بانکی بر گرده تولید سنگینی می کند.

وی با بیان اینکه صنایع کوچک در طول سالیان گذشته شرایط سختی پشت سر گذاشته اند، بیان کرد: قوانین دست و پاگیر و بروکراسی فرسوده دولتی، تامین اجتماعی ناکارآمد، قوانین دست و پاگیر کار و مالیات و تحریمهای ناجوانمردانه خارجی از دیگر مشکلات عرصه تولید در کشور و استان است.

کیانی نژاد با اشاره به فعالیت حداقلی 30درصد از واحدهای تولیدی در استان بیان داشت: با نرخ بهره بانکی 30 درصد نمی توان اشتغالزایی ایجاد کرد.

وی اظهار داشت: صنایع کوچک سهم بسیار بالایی در توسعه و اشتغال مردم دارند که تعطیلی آنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را به همراه دارد.

ظرفیتهای صنعتی استان مغفول مانده است/ انتظارات از دولت تدبیر امید

رئیس اتاق یاسوج همچنین به ظرفیتهای بیشمار این استان در بخش ها مختلف برای توسعه اشاره کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از این ظرفیتها مغفول مانده و این در حالی است که خیل عظیم جوانان این استان بیکار هستند.

وی ایجاد صنایع کوچک را در رشد اشتغالزایی بسیار موثر دانست و تصریح کرد: راه نجات کشور از اقتصاد نفت محور، توسعه صنعتی کشور است و بدون شک صنایع کوچک پایه و اساس اقتصاد ملی است.

کیانی نژاد خواستار توجه ویژه دولت جدید به صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در این استان شد و اظهار داشت: رونق دوباره تولید در این استان نیازمند تدابیر ویژه دولت در حمایت از صنعتگران استان است.

وی بیان داشت: باید آنچه در طول هشت سال گذشته اقتصاد دولتی برای استانهای نزدیک به مرکز قدرت به لحاظ جغرافیایی و سیاسی فراهم کرده و برای این استان به لحاظ شرایط اقلیمی و توپوگرافی فراهم نکرده، جبران شود.