همه دیدارهای سایپا حکم فینال را دارد/ به بقا در لیگ برتر امیدوارم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال سایپای البرز در دیداری حساس در چارچوب رقابت های لیگ برتر شب گذشته موفق شد با نتیجه سه بر دو از سد شهرداری ارومیه عبور کند و به بقا در لیگ والیبال امیدوار شود.

فرهاد نفرزاده سرمربی تیم سایپای البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی تیم خود مقابل شهرداری ارومیه گفت::این دیدار برای ما از حساسیت بالایی برخوردار بود همان طور که قبلا هم گفتم زمان باعث خواهد شد تیم ما با تجربه شود و در دیدار مقابل ارومیه بازیکنان جوان سایپا همانند بازیکنان باتجربه ارومیه عمل کردند در نهایت هم تیم ما پیروز میدان شد.

وی ادامه داد:همه دیدارهای ما تا پایان فصل حکم فینال را دارد به بقا در لیگ امیدوارم و باید تلاش خود را بیشتر کنیم تا به رده های بالاتر جدول صعود کنیم.

نفرزاده در پایان گفت:حضور هواداران البرزی در سالن انقلاب باعث افزایش روحیه بازیکنان خواهد شد و امیدوارم در این دیدار های حساس تیم ما تنها نباشد و مثل سال های گذشته سالن پر از تماشاگر البرزی باشد.