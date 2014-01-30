بسته فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم سقایی ظهر پنجشنبه در جلسه سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه فرصت های سرمایه گذاری جدید امکان سنجی شده از سوی این سازمان 32 طرح و پروژه است، افزود: این پروژه ها بر اساس مزایا و ظرفیت های جدید ایجاد شده در منطقه در سال های اخیر و تجربیات حاصله در مسیر اجرای طرح های سرمایه گذاری پیشین منطقه و شاخص هایی همچون انطباق با اسناد فرادست کشور و طرح جامع و راهبردی منطقه آزاد انزلی تهیه و تدوین شده است.



وی همچنین رویکردهای نوین این سازمان را مشتمل بر لزوم انتقال دانش و تکنولوژی، برخورداری از بازار مناسب و رعایت ملاحظات زیست محیطی، تسهیل فرآیند سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی اعلام کرد و اظهارداشت: فرصت های سرمایه گذاری در زمینه های صنعتی، تجاری و بازرگانی، گردشگری و توریسم و خدمات تدوین شده که با توجه به این تنوع، امکان بهره برداری از آن را برای سرمایه گذاران فعال در بخش های مختلف فراهم شده است.



سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: ارائه اطلاعات شفاف و به روز در خصوص مشخصات پروژه های اولویت دار و جذاب نظیر حجم سرمایه و زمین مورد نیاز، مدت اجرای آنها، نوع بازار و غیره به سرمایه گذاران علاقه مند به فعالیت در منطقه از جمله مهمترین اهداف تهیه و تدوین بسته فرصت های سرمایه گذاری جدید منطقه آزاد انزلی است.



وی در ادامه از عزم جدی معاونت متبوع خود برای ارائه خدمات به موقع به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی خبر داد و افزود: هم اکنون فرصت های موردنظر آماده ارائه به سرمایه گذاران است و فعالان اقتصادی می توانند برای دریافت اطلاعات و فایل آن به پرتال این سازمان به آدرس www.anzalifz.ir مراجعه کنند.