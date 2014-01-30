وحید اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر با آرزوی موفقیت برای تیم ملی هندبال بزرگسالان کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا و انتخابی جهان، تصریح کرد: کسب دو نتیجه مساوی در مصاف با تیم های قدرتمند عربستان و کره جنوبی مطمئنا در دیدارهای آتی به موفقیت های ارزنده تری برای هندبالیست های توانمند و آماده کشورمان خواهد انجامید.

وی تصریح کرد: تیم ملی هندبال کشورمان سه بازی مهم با تیم های ملی چین، بحرین و ازبکستان پیش رو دارد و با توجه به قدرت بالایی که ایران در این رشته ورزشی دارد قطعا می تواند از این بازی ها با سربلندی خارج شده و به مراحل بالاتر راه یابد.

دبیر هیئت هندبال استان قم بیان داشت: ما از صمیم قلب آرزوی موفقیت تیم ملی هندبال کشورمان را داریم زیرا جزیی از خانواده این رشته ورزشی پرطرفدار هستیم و قطعا موفقیت تیم ملی در کسب یکی از عناوین برتر آسیا و راهیابی به مسابقات جهانی می تواند موجب تحول در این رشته ورزشی شود.

وی ابراز کرد: با انگیزه ای که این روزها هندبالیست های قمی از حضور موفق تیم ملی هندبال کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا به دست آورده اند در اردوها و برنامه های تمرینی تیم های ملی رده های سنی مختلف حضور با انگیزه و آماده ای دارند.

اخوان بیان داشت: ما به غیر از نیم فصل دوم رقابت های دوازدهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور که از هفته پایانی بهمن ماه آغاز می شود، شاهد اعزام هندبالیست های خوب و توانمند قمی به مسابقات سایر رده های سنی هر دو بخش آقایان و بانوان خواهیم بود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر تیم بانوان قم در جریان رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور قرار دارد و تیم های رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان قم نیز با ادامه تمرینات و برنامه های آماده سازی خود و همچنین با شرکت در رقابت های تدارکاتی مهیای مصاف با حریفان خود در مسابقات کشوری می شوند.

دبیر هیئت هندبال استان قم در بخش دیگری از توضیحات خود از برنامه ریزی های هیئت هندبال برای افزایش آمادگی هندبالیست های قمی به برگزاری مسابقات سه جانبه هندبال در قم اشاره و بیان کرد: رقابت های سه جانبه هندبال با حضور دو تیم از قم و یک تیم به عنوان میهمان برگزار شد و با معرفی قهرمان به پایان رسید.

اخوان افزود: در این رقابت ها که به همت هیئت هندبال استان قم برنامه ریزی و برگزار شد و تیم های هندبال جوانان قم، صبای قم و هیئت هندبال سمنان در سالن ثامن الائمه قم با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت صبا 35 بر 23 از سد سمنان عبور کرد، جوانان قم برابر سمنان 25 بر 23 باخت و دیدار جوانان قم با صبا 24 بر 36 به سود صبا به پایان رسید و در پایان صبا قهرمان شد.