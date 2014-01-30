حزب باید در راستای مصالح کشور فعالیت کند/ حقوق شهروندی شعبه ای از حقوق بشر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بجنوردی در دوازدهمین کنگره حزب مردم سالاری که صبح امروز در مجتمع آدینه در حال برگزاری است گفت: در نظام هایی که بر اساس رای مردم پدید آمده اند و نظام دموکراسی بر آن حاکم است وجود احزاب امری ضروری است.

عضو مجمع روحانیون مبارز ادامه داد: حزب در راستای مصالح کشور باید فعالیت کند و حفظ استقلال کشور، عدالت اجتماعی از مهمترین وظیفه احزاب هستند.

وی همچنین در ادامه با اشاره به ویژگی های کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری وی را فردی دانشمند نامید و گفت: یک فردی هم در مصر داشتیم به نام کواکبیان که کتابی در مورد نظام حکومت اسلامی نوشته بود و یک اختلافی به وجود آمده بود که میرزای نایینی هم کتابش را از روی کواکبیان نوشته است و عده ای هم می گفتند که کواکبیان کتابش را از روی وی نوشته است.

حجت الاسلام بجنوردی ادامه داد: من دنبال این موضوع رفتم و دیدم اصلاً کواکبیان زنده است و می شود از خودش پرسید و متوجه شدم که کتاب میرزای نایینی دو سال زودتر از کتاب کواکبیان چاپ شده است و اصل موضوع هم این است که هیچ یک از روی دیگری تقلید نکردند و هر کدام از آنها نظام حکومتی اسلامی را بیان کردند.

وی در ادامه با ذکر خاطره ای از امام گفت: زمانی که امام در پاریس بودند من هم در خدمت ایشان بودم و مدیر مجله فیگارو برای مصاحبه با امام پیش ایشان آمد و پرسید که اگر پیروز شدید چه نوع حکومتی را در ایران برقرار خواهید کرد و امام فرمود حکومت جمهوری اسلامی.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: هدف اصلی امام این بود که نظامی که از مردم جوشیده شده باشد را پایه گذاری کند و منبعث از آرای ملت باشد بنابراین هیچکس نمی تواند خلاف این مهم کاری را انجام دهد.

وی همچنین با بیان این که حقوق شهروندی شعبه ای از حقوق بشر است گفت: من با خانم امین زاده مشاور حقوقی رئیس جمهور برای تدوین منشور حقوق شهروندی 5 جلسه 4.5 ساعته داشتیم که بالاخره این منشور که از روح اسلام الهام گرفته است تدوین شد و یکی از نظرات من در مورد حقوق شهروندی زندان بود.

حجت الاسلام بجنوردی با بیان اینکه من با زندان انفرادی شدیداً مخالفم گفت: معتقدم زندان انفرادی بر خلاف حقوق بشر و حقوق شهروندی است چرا که ما برای شکنجه فردی را زندانی نمی کنیم بلکه زندانی فرد با هدف تادیب است.

وی ادامه داد: در سال 64 که در شورای عالی قضائی بودم بی خبر رفتم از اوین بازدید کردم و دیدم 7 نفر در زندان انفرادی هستند و به مرحوم لاجوردی گفتم که این خلاف شرع است و همین الان باید این 7 نفر را از انفرادی بیرون بیاورید و به امام هم گزارش دادم امام هم با زندان انفرادی مخالف بودند.

عضو مجمع روحانیون مبارز در ادامه با بیان اینکه یکی از مسایل حقوق شهروندی آزادی بیان و عمل است گفت: ما نمی توانیم مردم را مجبور کنیم که این طور فکر کنند بلکه باید به اندیشه های آنان جهت دهیم نه این که اندیشه را بکشیم بنابراین یکی از مسایل بسیار مهم حقوق بشر آزادی اندیشه است.

وی در ادامه با نقل خاطره ای از امام در موضوع رعایت حقوق شهروندی گفت: زمانی که در اوایل انقلاب و در ماجرای قطب زاده می خواست کودتایی صورت بگیرد گزارش دادند که اطراف خانه امام تی ان تی گذاشته اند، سپاه جماران نیز تمام منازل اطراف خانه امام را بازرسی کرد و در یک خانه 10 لول تریاک پیدا کردند و آمدند به امام گفتند در بازرسی از یک خانه این میزان مواد مخدر کشف شده است اما امام بسیار از این موضع ناراحت شدند و گفتند این مواد را به صاحبش پس می دهید و از وی عذرخواهی کنید چرا که شما برای یک کاردیگری منزل او را تفتیش کرده بودید.

وی با تاکید بر اینکه امام مرشد نظام است گفت: همان طور که رسول الله اسوه دین اسلام هستند امام نیز اسوه انقلاب است و ما باید ببینیم عملکرد امام چگونه بوده است و نه اینکه سلیقه های شخصی خود را وارد گفتمان انقلاب کنیم.

حجت الاسلام بجنوردی همچنین با ذکر خاطره دیگری از امام در رعایت حقوق شهروندی گفت: در سال 62 در جلسه شورای عالی قضائی نشسته بودیم که حاج احمد آقا زنگ زد و به من گفت که احضاریه ای برای امام آمده است من این موضوع را در جلسه مطرح کردم و آقای مجتهدی اردبیلی بسیار عصبانی شدند.

وی افزود: برای این ماجرا دادستان تهران را احضار کردیم و در پی آن بازپرس را خواستیم و گفت یک نفر از خوزستان آمده و گفته در اثر جنگ خانه ام ویران شده است از امام شکایت کرد و تقاضای خسارت داشت. ما می خواستیم به خاطر این کار قاضی را برکنار کنیم و وقتی ماجرا به گوش امام رسید دستور دادند که ما خسارت آن خوزستانی را بدهیم و گفتند به هیچ وجه حق برکناری قاضی را ندارید چرا که استقلال قضائی خدشه دار می شود.

این استاد حوزه و دانشگاه همچنین با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید گفت: همه امروز طالب دموکراسی و احیای حقوق بشر هستند اما در عین حال باید استقلال کشور هم محفوظ بماند. امیدواریم آقای روحانی در ریاست جمهوری اش موفق شود و ما هم در حد خودمان به ایشان کمک می کنیم همان گونه که در جلسات حقوقی شرکت دارم.

عضو مجمع روحانیون مبارز در پایان با بیان این که ایران اسلامی دارای عظمت بزرگی است گفت: هم اسلام به ایران خدمت کرده است و هم ایران به اسلام چرا که بسیاری از اندیشمندان بزرگ اسلام از سرزمین ایران بوده اند.