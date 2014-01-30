همايش نيمكت هاي سوخته شهداي زينبيه و ثارالله ميانه برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به ميانه، فرماندار ويژه ميانه پنج شنبه در اين همايش با اشاره به جايگاه شهداي دانش آموز مدارس زينبيه و ثارالله اين شهرستان گفت: مردم ميانه و ساير شهرهاي شهيدپرور با اين شهدا انس گرفته اند و اين دختران شهید دانش آموز جايگاه ويژه اي ميان ساير شهداي اين شهر دارند.

تقي خلفاپور با اشاره به چهارمين سال برگزاري اين يادواره و حضور پررنگ مردم در چنين همايش هايي ابراز داشت: هر سال شاهد رونق بيشتر اين يادواره هستيم بطوريكه در سال 89 اين مراسم استاني بود و در سال هاي 90 و 91 با حضور مهمانان خارجي و بصورت بين المللي برگزار شد كه اين موضوع نشان از جايگاه والاي اين شهدا دارد.

وي در خصوص اقدامات صورت گرفته براي انتقال فرهنگ و جاودانگي اين شهدا توسط نهادهاي استاني و كشوري نيز گفت: انتشار مجله زينبيه و ثارالله و كتابي با عنوان شهداي مدرسه در كنار ساخت مدرسه اي براي بازسازي صحنه اين بمباران از جمله اقداماتي است كه براي جاودان كردن یاد شهداي دانش آموز اين مدارس انجام شده است.

خلفاپور در پايان افزود: طراحي و ثبت ملي تمبر يادبود شهداي زينبيه و سارالله ميانه و نيز گنجاندن روزي مخصوص اين شهدا در تقويم ملي كشور مي تواند در جاودانگي اين شهدا و فرهنگ والاي شهادت نقش مهمي داشته باشد.