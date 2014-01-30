480 فرصت شغلی در لرستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با بهره برداری از پروژه های دهه فجر امسال زمینه ایجاد 480 فرصت شغلی در استان لرستان فراهم می شود.

وی با بیان اینکه در ایام دهه فجر سالجاری بیش از 413 پروژه در حوزه های مختلف به بهره برداری می رسد تصریح کرد: این پروژه ها در بخشهای مختلف عمرانی، خدماتی، تولیدی، صنعتی، کشاورزی و ... است.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات هزینه شده برای اجرا و بهره برداری از این تعداد طرح اشاره کرد و گفت: در مجموع برای اجرای این تعداد پروژه دهه فجر بیش از دو هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی هزینه شده است.

بازوند یادآور شد: همچنین برای بهره برداری از این تعداد پروژه بیش از 450 میلیارد ریال تسهیلات بانکی هزینه شده است.

وی با اشاره به فرصتهای شغلی که با بهره برداری از این تعداد طرح در لرستان ایجاد می شود گفت: با بهره برداری از این پروژه های دهه فجر بیش از 480 فرصت شغلی به صورت مستقیم در بخشهای مختلف در استان ایجاد می شود.

استاندار لرستان با اشاره به تعداد پروژه های دهه فجر شهرستان خرم آباد بیان داشت: این تعداد در خرم آباد 86 مورد است و بیشترین پروژه های دهه فجر لرستان در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

بازوند همچنین تعداد پروژه های دهه فجر شهرستان بروجرد را 82 مورد عنوان کرد و گفت: همچنین تعداد این پروژه ها در شهرستانهای دورود، ازنا و سلسله به ترتیب 57، 78 و شش پروژه است.

وی همچنین با اشاره به بهره برداری از 19 پروژه در شهرستان الیگودرز در ایام دهه فجر سالجاری بیان داشت: همچنین تعداد این پروژه ها در شهرستان دلفان 19 مورد، پلدختر 30 مورد و کوهدشت نیز 11 مورد است.