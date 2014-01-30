برگزاري همايش دوچرخه سواري در همدان

وحيد شانيان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همايش دوچرخه سواري در استان همدان با هدف تلاش برای ترویج نگهداری هواي پاك و ترويج فرهنگ دوچرخه سواري بين شهروندان همداني برگزار میشود.

مسئول كميته فني هيئت دوچرخه سواري استان همدان افزود: پيشرفت روزافزون حمل و نقل درون شهري و تردد خودروهاي تك‌سرنشين در عصر كنوني، ايجاد آلودگي‌هاي هوا و صوتي را به همراه داشته است كه دوچرخه مي تواند جايگزين خوبي در اين راستا باشد.

وي بيان داشت: همچنين استفاده از دوچرخه به عنوان وسيله‌اي پاك، ضمن كاهش آلايندگي، خطر سوانح رانندگي و معضلاتي چون كمبود پاركينگ را كاهش مي دهد و مي تواند در راستاي حل مشكلات موثر باشد.

شانيان اضافه كرد: استفاده از دوچرخه در شهر راهكار مناسبي در كنترل وضعيت ترافيكي است كه سلامت افراد جامعه را نيز تضمين مي‌ كند، بنابراين مسئولان بايد در راستاي ترويج فرهنگ دوچرخه سواري گام هاي موثري بردارند.

مسئول كميته فني هيئت دوچرخه سواري استان همدان با اشاره به اينكه همايش بزرگ دوچرخه سواري شنبه يازدهم بهمن ماه در همدان برگزار مي شود، عنوان داشت: محل تجمع و ثبت نام دوچرخه سواران در اين همايش ساعت 9 صبح در باغ ايرانيان واقع در ميدان فلسطين است.

وي در ادامه گفت: شركت كنندگان در همايش دوچرخه سواري بايد مسير هاي ميدان امام زاده عبدالله، چهارراه خواجه رشيد، ميدان آرامگاه بوعلي سينا و چهار راه پاستور را تا مجموعه ورزشي شهداي قدس ركاب بزنند.

شانيان گفت: شركت در اين همايش براي عموم شهروندان همداني آزاد است و در پايان نيز به قيد قرعه به شركت كنندگان در اين همايش جوايزي اهدا مي شود.