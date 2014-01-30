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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۱

جانبازی:

کشاورزی از محورهای اساسی توسعه رودسر است

کشاورزی از محورهای اساسی توسعه رودسر است

رودسر - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری رودسر گفت: کشاورزی یکی از محورهای اساسی توسعه گیلان به ویژه این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جانبازی ظهر پنجشنبه در جمع  مسئولان این شهرستان افزود: رودسر بیشترین سطح کشت و محصول فندق را در سطح کشور دارد.

وی اظهارداشت: به جهت رسیدگی مطلوبتر از حیث فنی و اقتصادی ایجاد کمیته فنی تخصصی فندق در این شهرستان امری لازم و ضروری است.

فرماندار رودسر گفت: کشاورزی یکی از محورهای اساسی توسعه  گیلان به ویژه  این منطقه است.

وی ادامه داد: رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشور به ویژه این خطه شمالی امری ضروری قلمداد می شود.

جانبازی اذعان داشت: گيلان به لحاظ داشتن قابليت هاي فراوان توسعه اي در بخش كشاورزي، درسطح منطقه اي و ملي داراي پتانسيل هاي برجسته اي است.

وی یادآورشد: محصولات باغي استان داراي ويژگي متمايز و منحصر به فردي است كه مي تواند در بحث توليد كشور جايگاه بسيار مناسبي داشته باشد.

کد مطلب 2224945

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