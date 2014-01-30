تلاش برای رفع مشکلات مردم اولويت اصلی کار مدیران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بیاتیان ظهر پنجشنبه در ششمین جلسه شورای اداری شهرستان بیجار که با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان و جمعی از مسئولین شهرستان در سالن جلسات شهدای گمنام فرمانداري برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: دهه فجر فرصتی ارزشمند برای بیان دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی افزود: دهه فجر انقلاب اسلامی در حقیقت نقطه عطفی در تاریخ ایران است و در این ایام، نظام ستمشاهی سرنگون شد و حکومت جمهوری اسلامی ایران با سه عامل رهبری حضرت امام خمینی (ره) ایمان و اعتقاد به مبانی اسلام، وحدت و اتحاد ملت استقرار پیدا کرد.

نماینده مردم بیجار در مجلس شوراي اسلامي در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم توجه و رفع مشکلات مردم تاکید کرد و گفت: مدیران ما باید از تمام توان و تلاش خود در راستای توسعه روز افزون استان گام بردارند و مشکلات مردم را حل کنند.

بیاتیان بر لزوم خدمت رسانی صادقانه به مردم تاکید کرد و بیان داشت: باید قدر دوران خدمت به مردم را دانست و از دید مادی و بهره گیری شخصی در زمان تصدی پستهای اجرای خودداری کرد.

وی همچنین به اهمیت حضور مردم در تمامی صحنه های حساس کشور اشاره کرد و اظهار داشت: مردم ما هر کجا و در هر زمان که لازم بوده به میدان آمدند و با هوشیاری کامل دسیسه های دشمنان را نقش بر آب کردند.

وی تاکید کرد: مدیران باید با داشتن برنامه کاری خود را همواره در راستای خدمت به مردم آماده کنند و در اين راستا از هيچ تلاش و كوششي دريغ نكنند.

اتحاد و انسجام رمز موفقیت كشور در تمامی عرصه ها است

نماینده مردم بیجار در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت داشتن اتحاد و انسجام بین مسئولین تاکید کرد و بیان داشت: داشتن اتحاد و انسجام در تمامی امور زمینه ساز رفع مشکلات مردم و موفقیت روز افزون در تمامی عرصه ها است.

وی همچنین بر رعایت اصل مشورت تاکید کرد و اظهار داشت: بنای نظام اسلامی بر اساس مشورت بنا شده و لازم است تامسئولان هم در امورات خود این اصل را به عنوان مبنا قراردهند.

نماینده مردم بیجار در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حضور مردم در تمامی صحنه های حساس کشور اشاره کرد و اظهار داشت: مردم ما هر کجا و در هر زمان که لازم بوده به میدان آمدند و با هوشیاری کامل دسیسه های دشمنان را نقش بر آب کردند.

وی اضافه کرد: نمونه بارز این موضوع فتنه سال 88 بود که دشمنان دسیسه های گوناگونی در سر داشتند اما با حضور مردم مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زدند.

وی همچنین با تقدیر از خدمات ارزشمند فرماندار سابق بیجار اظهار داشت: کریمی یکی از فرمانداران موفق در شهرستان بود و توانست گام های ارزشمندی را درجهت توسعه و ترقی شهرستان بردارد.

بیاتیان ادامه داد: انتظار مي‌رود که با حضور امین پور گام‌هاي ارزنده‌تري جهت عمران و آباداني شهرستان برداشته شود و ما بيش از پيش شاهد پيشرفت روز افزون اين شهرستان باشيم.

نماینده مردم بیجار در پایان یاد آور شد: مسئولان باید از تمام لحظات و فرصت های پیش آمده خود در راستای خدمت رسانی به مردم استفاده کنند و در جهت ساختن ایرانی آباد تلاش کنند.

روز يكشنبه و طي حكمي از سوي استاندار كردستان باقر جدي امين پور به عنوان سرپرست فرمانداري بيجار تقدير شد و وي جايگزين حمدالله كريمي فرماندار سابق اين شهرستان شد.