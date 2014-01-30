رفع تصرف بیش از 43 هزار متر مربع از اراضی ملی قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقانی با بیان این مطلب افزود: با عنایت به تاكیدات مقام معظم رهبری در خصوص برخورد جدی و قانونی با متصرفین اراضی ملی و با تلاش مدیریت و پرسنل یگان حفاظت از اراضی ملی اداره کل املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم ، 43 هزار و 600 متر مربع، واقع در ساحل جنوبی رفع تصرف شد.

وی ادامه داد: ارزش ریالی اراضی یاد شده، 65 میلیارد و 400 میلیون ریال برآورد می شود که در تاریخ دوم بهمن ماه سال جاری از تصرف خارج و به بیت المال بازگردانده شد.

سرپرست اداره کل املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: مدیریت یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان منطقه آزاد قشم بطور جدی درپی پیشگیری از تخلفات غیر قانونی و سوء استفاده افراد فرصت طلب و جلوگیری از وارد آمدن هر گونه خسارت به اموال بیت المال در این منطقه است.

وی گفت: افزون بر 9 هزار متر مربع از اراضی ملی منطقه آزاد قشم در پنج منطقه آزاد سازی و رفع تصرف شد.

دهقانیافزود: با عنایت به تاكیدات مقام معظم رهبری در خصوص برخورد جدی و قانونی با متصرفین اراضی ملی، با تلاش مدیریت و پرسنل یگان حفاظت از اراضی ملی اداره کل املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم در روزهای پایانی آذر ماه سال جاری، 9 هزار و 465 متر مربع از اراضی ملی از تصرف افراد سودجو خارج و به بیت المال باز گردانده شد.

وی اظهار داشت: ارزش ریالی اراضی رفع تصرف شده 29 میلیارد و 515 میلیون ریال برآورد شده است.