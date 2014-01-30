به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور و دامپزشکی کشور با حضور مقامات وزارت جهاد کشاورزی ، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و روسای اتحادیه ها و انجمن های مرتبط و همچنین با مشارکت و حضور ده ها شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی ایران و پنج کشور خارجی در محل نمایشگاه‌های بین المللی اصفهان برگزار آغاز بکار کرد.



شرکت کنندگان در این نمايشگاه درسه زيرگروه تجهيزات مورد نياز صنايع دامپروري و مکمل هاي خوراکي، دامپزشکي و واکسن هاي دامي، دارو و مکمل هل های غذائی و صنايع، فرآوردها و تولیدات لبني؛جدیدترین و نوین ترین تجهیزات ، صنایع ، دستگاهها و خدمات خود را ارائه و در معرض دید علاقمندان قرار داند.

در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور و دامپزشکی کشور(اصفهان) انواع مواد خوراکی دام و مکمل های غذائی ، ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با صنعت دام و طیور ، دارو های دامپزشکی و ضد عفونی کننده ها، مکمل ها و افزودنی های خوراک دام وطیور، دارو های دامپزشکی و ضد عفونی کننده های دام، تجهیزات و لوازم مرغداری، تجهیزات و ماشین آلات دامپروری، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی مراکز دامداداری، خدمات محتلف سازمانها ، انجمنها و اتحادیه های مرتبط و نشریات و هفته نامه های تخصصی دام و طیور ارائه و در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.



در این نمایشگاه علاوه برحضور پررنگ شرکت ها ، سازمان ها و نهادهای تولیدی و خدماتی دام و طیور و دامپزشکی استانهای اصفهان، تهران، البرز، خراسان رضوی، اراک، فارس، همدان ، مازندران، یزد، گلستان،قزوین و چهارمحال و بختیاری ؛ شرکت ها و نمایندگانی نیز از کشورهای انگلستان ، ایتالیا ، چین ترکیه و آلمان حضور دارند.



قرار است در مدت چهار روز برگزاری این نمایشگاه، چهار هیئت تجاری و اقتصادی از کشورهای منطقه آسیای میانه و خلیج فارس در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی اصفهان حضور یابند و ضمن بازدید از سالن ها و غرفه های نمایشگاهی؛ با تجار ، بازرگانان و تولید کنندگان ایرانی وارد مذاکره و گفتگو شوند.



برگزاری چهار کارگاه تخصصی و آموزشی، از دیگر برنامه های جانبی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور و دامپزشکی اصفهان است.

معرفی دستاوردها ، ظرفیت ها و توانمندیهای شرکت ها ، نهادها و سازمان های داخلی، انتقال دانش، تکنولوژی و تجربیات ، آشنائی با الگوهای موفق جهانی در عرصه دام و طیور و فرآوردهای لبنی، فراهم نمودن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری شرکت های داخلی و خارجی و کار آفرینی و اشتغال پایدار ؛ مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است .

مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی اصفهان با اشاره به برگزاری این نمایشگاه گفت:شرکت هائی که در زمینه های تجهیزات و ماشین آلات و همچنین دارو و دامپزشکی فعالیت دارند از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور و دامپزشکی اصفهان ، استقبال بیشتری نسبت به سالهای گذشته دارند.

رسول محققیان اضافه کرد: امروز اهمیت صنعت دام و طیور و سهم آن در سبد غذای خانوار ، سلامت، بهداشت و اقتصاد بر کسی پوشیده نیست و تامین غذا که بخشی از اهداف صنایع دام و طیور محسوب شده نیز جزو نیازهای اولیه زیستی به شمار می رود لذا برگزاری چنین نمایشگاه هائی می تواند موجب رونق این صنعت و توسعه آن در کشور شود.

محققیان با بیان اینکه صنعت دام و طیور و فرآوردهای لبنی یکی از پیش نیازهای استقلال هرکشوری محسوب می شود، افزود: نیاز روز افزون به فرآورده های مستقیم و غیر مستقیم دام و طیور در صنایع غذایی ، کشاورزی و مصنوعات آن همچون کیف و کفش و البسه؛ موجب توجه خاص و جدی به این صنعت شده و همزمان با گسترش شهر نشینی، نه تنها از رونق آن کاسته نشده که مورد اقبال بیشتری نیز قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: تولیدکنندگان محصولات دام و طیور در حال حاضر ضمن تامین نیازهای کشور ، سهم قابل توجه ای در تولید ناخالص ملی ، ارزش افزوده و ایجاد اشتغال برعهده دارند.

علاقمندان می توانند تا 12 بهمن ماه هر روز از ساعت 14 تا 20 از این نمایشگاه واقع در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی اصفهان بازدید کنند.